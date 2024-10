Montone si prepara per la 40esima Festa del bosco

Montone si prepara – Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, il borgo di Montone ospiterà la quarantesima edizione della Festa del bosco, una mostra mercato dedicata ai prodotti del bosco e del sottobosco. L’evento, molto atteso nella regione, celebra le piccole produzioni locali e si configura come una delle manifestazioni autunnali più affascinanti dell’Umbria.

La presentazione ufficiale della manifestazione si svolgerà venerdì 25 ottobre alle 11:30 nella sala Falcone Borsellino della Provincia di Perugia. Saranno presenti il sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, il vicesindaco David Gonfia e l’assessore al Turismo, Sara Volpi. Durante l’incontro verranno svelati i dettagli del programma, che promette un mix di tradizione e novità.

L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi nella bellezza della natura, esplorando i prodotti locali attraverso una serie di degustazioni che metteranno in evidenza i sapori unici dei prodotti del bosco e del sottobosco. Non mancheranno anche animazioni per le strade del borgo, spettacoli itineranti e attività culturali pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Oltre alla mostra mercato, gli organizzatori hanno previsto una serie di attività collaterali. I visitatori potranno partecipare a visite guidate e passeggiate, sia a piedi che a cavallo, nei meravigliosi boschi circostanti. Queste esperienze rappresentano un modo per riscoprire il legame con la natura e apprezzare le bellezze del territorio. Inoltre, saranno allestite esposizioni personali che metteranno in risalto l’artigianato locale e le tradizioni culturali di Montone.

La Festa del bosco si propone non solo come un momento di svago, ma anche come un’occasione per valorizzare e promuovere l’economia locale, sostenendo i produttori che operano nel settore. Le piccole aziende, spesso a conduzione familiare, saranno protagoniste della manifestazione, esponendo i loro prodotti e raccontando le storie che si celano dietro ciascun articolo.

Montone, con il suo fascino medievale, si trasformerà in un punto di riferimento per gli amanti della natura e del buon cibo. Il borgo si prepara ad accogliere turisti e visitatori da ogni parte dell’Umbria e oltre, in un’atmosfera che celebra la tradizione e l’amore per il territorio.

In sintesi, la Festa del bosco rappresenta un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire le ricchezze del bosco umbro e per chi è interessato a immergersi in un’esperienza che unisce cultura, gastronomia e natura. La manifestazione non solo attirerà visitatori per le sue attrazioni, ma contribuirà anche a far conoscere e apprezzare le peculiarità del territorio montonese, sottolineando l’importanza di preservare le tradizioni locali.