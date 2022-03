Montone, sabato 12 marzo open day vaccinale nel borgo

Il Comune di Montone ha aderito alla campagna di vaccinazione straordinaria promossa dalla Regione Umbria e dalla Struttura commissariale nazionale, grazie al sostegno di Anci Umbria ProCiv e Federsanità Anci Umbria. Obiettivo dell’iniziativa è quello di raggiungere i cittadini residenti nei piccoli comuni che si trovano distanti dai punti vaccinali territoriali. Su questa linea nella giornata di sabato 12 marzo nel borgo si terrà un open day vaccinale aperto a tutte le fasce di età, senza bisogno di prenotazione. I cittadini che non hanno ancora aderito alla vaccinazione o che non hanno completato il ciclo vaccinale potranno recarsi presso i poliambulatori di via Gherardi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Prevista per l’intera giornata anche la somministrazione della quarta dose per i soggetti fragili e la possibilità, su richiesta, di vaccinazioni a domicilio per le persone impossibilitate a muoversi. /da Cittadino e Provincia, Provincia di Perugia