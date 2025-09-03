Montone da scoprire, visita guidata tra storia e santi

Borgo e Museo San Francesco celebrano i patroni locali

Montone, piccolo borgo umbro ricco di storia e spiritualità, si prepara ad accogliere visitatori per un evento che unisce arte, fede e cultura, per sabato 6 settembre. La visita guidata, organizzata da Atlante Servizi Culturali, ripercorrerà la vita e i luoghi legati ai due santi, raccontati attraverso le opere esposte nel museo e le testimonianze artistiche presenti nel borgo.

Il percorso offrirà anche l’opportunità di scoprire il nuovo allestimento del Museo San Francesco e di ammirare la suggestiva sala che ospita il reliquiario della Santa Spina, un simbolo di devozione e spiritualità per la comunità locale, come riporta la fonte, Redazione Stampa – Cittadino e Provincia della Provincia di Perugia.

L’appuntamento è alle ore 17 al MUMO, visita guidata, inclusa nel biglietto d’ingresso dal costo di 5 euro, è un’occasione preziosa per immergersi nella storia di Montone, tra arte sacra e tradizioni antiche, accompagnati da operatori esperti.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali estive del borgo e mira a valorizzare il patrimonio spirituale e artistico di Montone, rafforzando il legame tra la comunità e la sua storia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il museo all’indirizzo email: museomontone@atlanteserviziculturali.com