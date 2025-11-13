Montone celebra le Madri Costituenti con mostra storica

Al Chiostro di San Francesco un tributo alle donne del ’46

La città di Montone si prepara ad accogliere un evento di grande valore civile e culturale. Domenica 16 novembre 2025, alle ore 11, il Chiostro di San Francesco ospiterà l’inaugurazione della mostra fotografica e documentaria “Le Madri Costituenti”, organizzata dalla sezione ANPI di Montone con il patrocinio del Comune.

Il percorso espositivo rende omaggio alle 21 donne elette all’Assemblea Costituente nel 1946, protagoniste di una stagione cruciale per la nascita della Repubblica Italiana e per l’affermazione dei diritti civili e politici femminili. L’iniziativa intende restituire visibilità a figure spesso trascurate, ma decisive nel delineare le basi democratiche del Paese.

La cerimonia di apertura sarà arricchita dai saluti istituzionali del sindaco Mirco Rinaldi, dalla presentazione della sezione ANPI curata da Walter Balducci e da un’introduzione storica affidata a Giulia Cioci, che guiderà i presenti in un viaggio nella memoria collettiva.

La mostra resterà visitabile fino al 30 novembre, offrendo ai cittadini e ai turisti l’occasione di riscoprire il contributo delle “madri della Costituzione”, donne che con coraggio e determinazione hanno inciso nel tessuto sociale e politico dell’Italia del dopoguerra.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di memoria e riflessione promosso dall’ANPI e dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di mantenere viva la consapevolezza delle radici democratiche e di trasmettere alle nuove generazioni il valore della partecipazione femminile alla vita pubblica.