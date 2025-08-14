Montone celebra la Santa Spina tra fede e cultura

Dal 17 al 24 agosto tra conferenze e rievocazioni storiche

Montone, 14 agosto 2025 – Il borgo di Montone si prepara a vivere una settimana di eventi intensi e significativi in occasione della tradizionale Donazione della Santa Spina, rievocazione storica in programma dal 17 al 24 agosto. Un’occasione che unisce spiritualità, cultura e identità storica, con un ricco calendario di appuntamenti, tra cui due conferenze di rilievo dedicate alla preziosa reliquia.

L’evento inaugurale sarà domenica 17 agosto alle ore 11, presso il Museo Comunale San Francesco, con la conferenza intitolata “Il nodo tecnica-linguaggio nel reliquiario della Santa Spina”, a cura del maestro orafo Claudio Franchi. L’incontro offrirà al pubblico uno sguardo affascinante sull’arte orafa e sul simbolismo che caratterizzano il reliquiario, valorizzando il legame profondo tra fede, artigianato e identità locale. Saranno presenti anche il sindaco di Montone Mirco Rinaldi e il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti. Al termine della conferenza, i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata alla Pinacoteca e alla nuova sala dedicata al Reliquiario della Santa Spina, un’opportunità per riscoprire il patrimonio storico e artistico del borgo. L’iniziativa è promossa grazie al sostegno della Fondazione Perugia, del Comune di Montone, del Museo San Francesco e Atlante Servizi Culturali.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 23 agosto alle 10.30, sempre al Museo San Francesco: una giornata di studi interamente dedicata alla Santa Spina di Montone, che ne approfondirà il significato religioso, storico e simbolico. La giornata inaugurale sarà anche arricchita da altri eventi: alle 19 alla Torre dell’Orologio verrà inaugurata la mostra fotografica “Valter Rossi: gli scatti della memoria”, seguita alle 19.30 dall’apertura delle taverne rionali nel centro storico. In serata, alle 21.30 in Piazza Fortebraccio, si terrà la presentazione delle castellane e l’esibizione degli Sbandieratori di Assisi. Da lunedì 18 agosto prenderanno il via i festeggiamenti veri e propri, con spettacoli, musica e gare tra i rioni. Tra gli appuntamenti da segnalare, alle 19.30 l’esibizione degli Errabundi Musici, gruppo di musica antica e celtica, e alle 21.30 alla Rocca di Braccio, i bandi di sfida tra i rioni Porta del Borgo, Porta del Monte e Porta del Verziere.