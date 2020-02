Montone, cambio nella giunta comunale, Sara Volpi diventa assessore

Cambio nella giunta comunale di Montone: Sara Volpi lascia l’incarico di presidente del Consiglio e diventa il nuovo assessore con delega ai Servizi sociali, Sicurezza, Decoro urbano, Politiche comunitarie, Sviluppo economico e “Smart Montone”.

Una decisione presa dall’amministrazione, guidata dal sindaco Mirco Rinaldi, a seguito delle dimissioni rassegnate da Lorenzo Ricci dalla carica di assessore. Una scelta, come spiega lo stesso Ricci, “legata a motivi personali, in particolare alla difficoltà di conciliare gli impegni da assessore con quelli professionali”. Lorenzo Ricci resterà comunque all’interno del Consiglio, in quanto è stato subito eletto nuovo presidente del Consiglio comunale.

Il sindaco ha ringraziato entrambi per l’impegno e il ruolo finora svolto, augurando ad ognuno un buon lavoro per i nuovi incarichi.