Montone Accende i Riflettori: Al via l’Umbria Film Festival

Il borgo si anima per la 29ª edizione con nomi internazionali

Montone Accende i Riflettori – Dal prossimo 8 al 13 luglio, Montone si trasformerà per la ventinovesima volta in un vibrante centro cinematografico a cielo aperto, ospitando l’Umbria Film Festival. L’evento annuale promette un’immersione completa nel mondo della settima arte, con proiezioni di pellicole in anteprima, cortometraggi d’autore e capolavori classici, provenienti sia dal panorama nazionale che internazionale.

Quest’edizione segna un significativo rinnovamento per la rassegna, sotto la nuova direzione artistica di Maria Teresa Cavina e con un consiglio dell’associazione organizzatrice interamente rinnovato. Tra le personalità di spicco che impreziosiranno il festival, l’immancabile presenza del regista visionario Terry Gilliam, presidente onorario della manifestazione e cittadino onorario di Montone, si affianca a quella dei registi Enzo D’Alò e Laura Citarella, e dello sceneggiatore Charles McKeown. A questi ultimi tre sarà conferita la simbolica “chiave della città”, un riconoscimento della loro influenza nel mondo del cinema. Saranno inoltre presenti i registi Ameer Fakher Eldin, Matthias Glassner, Adriano Valerio e Saverio Costanzo, al quale verrà assegnato il prestigioso “Excellence Award”.

Dal 1997, l’Umbria Film Festival ha consolidato la sua reputazione come punto di riferimento culturale, trascendendo i confini nazionali. Ogni estate, il centro storico di Montone si anima, offrendo un palcoscenico per anteprime e un punto d’incontro per cineasti e attori di fama internazionale. L’atmosfera che si crea è quella di un grande cinema sotto le stelle, dove cortometraggi, lungometraggi e dibattiti si fondono con la bellezza senza tempo del borgo, unendo il meglio del cinema indipendente con il ricco patrimonio storico e culturale del luogo.

Le proiezioni si svolgono interamente all’interno del nucleo storico del borgo, un epicentro pulsante dove pubblico, ospiti e partecipanti convergono in un clima di condivisione e interazione. Questa particolare conformazione permette una mescolanza unica tra spettatori comuni e celebrità, generando un’atmosfera di elevata qualità internazionale, pur mantenendo un carattere intimo e accogliente.

L’edizione numero ventinove, con la sua ricca programmazione di film, anteprime e incontri con i protagonisti, è stata ufficialmente presentata venerdì 27 giugno a Perugia, presso la Sala Fiume di Palazzo Donini. Tra i relatori, Maria Teresa Cavina, direttrice artistica del festival; Michela Paganelli, presidente dell’associazione Umbria Film Festival APS; Mirco Rinaldi, sindaco di Montone; Davide Gonfia, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Montone; e la consigliera regionale Letizia Michelini, in rappresentanza della presidenza della Regione Umbria.

La direzione artistica è affidata a Maria Teresa Cavina, figura di spicco nel panorama cinematografico internazionale. La sua vasta esperienza include collaborazioni con la Mostra del Cinema di Venezia, il Festival di Locarno, la fondazione del Festival del Film di Roma, il Festival di Abu Dhabi e la direzione del Mediterranean Film Festival di Malta. Attualmente, Cavina è anche consulente delle “Giornate degli Autori” e membro della Giuria del Premio Solinas. A supporto della Cavina, nel ruolo di programmatori, vi sono Giacomo Caldarelli e Ivan Frenguelli del PostModernissimo, affiancati dal critico cinematografico Sergio Sozzo.

Il rinnovo delle cariche sociali ha visto l’elezione dell’avvocata Michela Paganelli alla presidenza dell’Associazione Umbria Film Festival APS, succedendo a Chiara Montagnini, che ha guidato l’organizzazione per dieci anni. La vicepresidenza è stata affidata a Daniele Ceva, attore e autore teatrale e televisivo. Alessia Pascale Natali assume il ruolo di tesoriera, mentre Cristiana Rosini, figura storica del festival, ricopre la carica di segretaria. Il nuovo consiglio si completa con Elena Giogli, regista e autrice; Francesca Meocci, insegnante e curatrice della sezione Umbriametraggi; Alessandro Vestrelli, socio fondatore del Festival; e la presidente onoraria Marisa Siciliano Berna. Il festival beneficia inoltre della consulenza di Giorgio Gosetti, giornalista e critico cinematografico, noto per la sua esperienza nella direzione artistica di importanti rassegne.

Il sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, ha espresso gratitudine al consiglio uscente e si è congratulato con il nuovo, lodando il grande lavoro svolto in pochi mesi per portare la magia del cinema nel centro storico medievale. Ha evidenziato la cura del programma e il coinvolgimento della comunità locale nella promozione della cultura cinematografica. La consigliera regionale Letizia Michelini ha portato i saluti della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, rimarcando il sostegno della Regione all’Umbria Film Festival per la sua capacità di coniugare alto valore artistico, programmazione di qualità e dimensione internazionale in un borgo accogliente, trasformandolo in un crocevia di culture, idee e talenti legati al cinema.

Sotto la guida della nuova direzione artistica, in stretta sinergia con il consiglio e tutte le figure artistiche e organizzative, incluso il presidente onorario Terry Gilliam, il Festival si prepara ad accogliere un pubblico eterogeneo e appassionato, promettendo di intrattenere, emozionare, sorprendere e ispirare attraverso l’arte cinematografica.

Per tutta la durata dell’evento, le piazze e le vie di Montone saranno trasformate in sale cinematografiche all’aperto, presentando anteprime, cortometraggi d’autore e grandi classici. L’offerta dell’Umbria Film Festival si estende anche a masterclass, talk, podcast, tavole rotonde, incontri, concerti e performance artistiche che arricchiranno le giornate.

Il 2025 assume un significato particolare con la celebrazione del quarantesimo anniversario dall’uscita del film cult “Brazil”, che sarà proiettato il 12 luglio alla presenza di Terry Gilliam. Il regista vanta un legame profondo e duraturo con il borgo e la manifestazione, suggellato dalla “chiave della città”, dalla cittadinanza onoraria e dalla presidenza onoraria del Festival. La consegna delle “chiavi della città” a personalità di spicco del cinema internazionale è una tradizione radicata nelle origini medievali di Montone, iniziata nel 1998 proprio con Gilliam. Quest’anno, il riconoscimento andrà a Enzo D’Alò, Laura Citarella e Charles McKeown.

Tra gli altri ospiti di spicco figurano i registi Ameer Fakher Eldin, Matthias Glassner, Adriano Valerio e Saverio Costanzo, che riceverà l’“Excellence Award”.

Programma Dettagliato Umbria Film Festival 2025

Martedì 8 luglio Alle 19, in Piazza Fortebraccio, si terrà la cerimonia di consegna delle “Chiavi della Città” a Enzo D’Alò. Alle 21, in Piazza San Francesco, sarà proiettato “Forti da Morire – A scoprir le comete”, cortometraggio realizzato dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Montone. Seguirà, per la sezione Montoons, “La Pimpa compie 50 anni” alla presenza del regista Enzo D’Alò. La serata proseguirà con “The Cameraman” di Buster Keaton (1928, USA, 67′), sonorizzato dal vivo dal Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio di Musica F. Morlacchi di Perugia. A chiudere la giornata, la proiezione di “RRR” di S.S. Rajamouli (2022, India, 187′, VM 14), in collaborazione con l’Ambasciata dell’India in Italia.

Mercoledì 9 luglio Alle 10:30, all’Auditorium San Fedele, inizierà “Let’s meet”, un podcast talk con i redattori di Sentieri Selvaggi per approfondire ospiti e proiezioni del giorno. Alle 11:30, Masterclass di Enzo D’Alò, condotta da Sergio Sozzo. Alle 16, al Teatro San Fedele, prime proiezioni del Concorso internazionale di cortometraggi “Amarcorti”: “Phantom” (2024, Italia, 18′) di Gabriele Manzoni e “Per finta” (2024, Italia, 17′) di Diego Fossati. Alle 17, per la proiezione di “Ostende” (2011, Argentina, 85′), sarà presente la regista Laura Citarella, che riceverà le “Chiavi della Città” alle 19:30 in Piazza Fortebraccio. Sempre in piazza alle 21, “Amarcorti” con “Perfectly as strangers” (2024, Canada, 15′) di Alison McAlpine, seguito da “Trenque Lauquen” (2022, Argentina, 128′ parte 1) con la presenza della regista Laura Citarella.

Giovedì 10 luglio Alle 10:30, all’Auditorium San Fedele, riprende “Let’s meet”, podcast talk con Sentieri Selvaggi. Alle 11:30, Masterclass di Laura Citarella: “El Pampero Cine” con Daniele Dottorini. Alle 16, al Teatro San Fedele, il Concorso internazionale di cortometraggi “Amarcorti” con “Soleombre” (2024, Italia, 28′) di Luca Grimaldi e Valerio Pisani. Alle 17, “Trenque Lauquen” (2022, Argentina, 128′ parte 2) con la regista Laura Citarella. Alle 19, in Piazza Fortebraccio, il talk “Visioni sulla città” con Lorenzo Fiorucci e Fabio Galeotti, seguito dal concerto di Matteo Parretta Trio. Alle 21, in Piazza San Francesco, “Amarcorti” con “Upshot” (2024, Palestina, Francia, Italia, 34′) di Maha Haj. A seguire “Yunan” (2025, Arabia Saudita, Canada, Germania, Giordania, Italia, Palestina, Qatar, 124′) con il regista Ameer Fakher Eldin.

Venerdì 11 luglio Alle 10:30, all’Auditorium San Fedele, “Let’s meet” il podcast talk con Sentieri Selvaggi. Alle 11:30, tavola rotonda “Luci nell’oscurità. Il cinema come atto etico”, coordinata da Giorgio Gosetti. Alle 16, al Teatro San Fedele, “Amarcorti” con “Neroargento” (2024, Italia, 20′) di Francesco Manzato e “Petrolia” (2024, Italia, 17′) di Giulia Mancassola. Alle 17, alla proiezione di “Private” (2004, Italia, 90′) sarà presente il regista Saverio Costanzo. Alle 19:30, in Piazza Fortebraccio, concerto della Filarmonica Braccio Fortebraccio di Montone. Alle 21, in Piazza San Francesco, conferimento del premio “Excellence Award” a Saverio Costanzo. Seguiranno “Amarcorti” con “Anngeerdardardor” (2025, Groenlandia, 19′) di Christoffer Rizvanovic Stenbakken, e “Sterben – Lo spartito della vita” (2024, Germania, 180′) con la presenza del regista Matthias Glassner.

Sabato 12 luglio Alle 10:30, all’Auditorium San Fedele, l’ultimo appuntamento con “Let’s Meet”, il podcast talk con Sentieri Selvaggi. Alle 11:30, Masterclass di Terry Gilliam: “The Terry’s Prophecy” con Daniele Dottorini. Alle 16:30, al Teatro San Fedele, proiezioni di “The Nightwalk” (2021, Francia, Italia, 15′) e “Calcutta 8:40” (2022, Francia, India, 14′), seguiti da “Casablanca” (2024, Italia, 67′), con la presenza del regista di tutte e tre le opere Adriano Valerio. Alle 18, in Piazza Fortebraccio, “Becoming X into the Gilliamverse”, intervento artistico/musicale del collettivo Becoming X. Alle 19:30, consegna delle “Chiavi della Città” allo sceneggiatore Charles McKeown. Alle 21, in Piazza San Francesco, “Amarcorti” con “The Exploding Girl” (2024, Francia, 19′) di Caroline Poggi, Jonathan Vinel. A seguire, per il 40° anniversario di “Brazil” (1985, UK, USA, 142′), saranno presenti il regista Terry Gilliam e lo sceneggiatore Charles McKeown. La serata si concluderà con Live Drawing e DJ Set a cura di Becoming X Arte+Sound Collective.

Domenica 13 luglio Alle 16, al Teatro San Fedele, saranno proiettati tutti i cortometraggi italiani del Concorso internazionale “Amarcorti”: “Phantom” (2024, Italia, 18′) di Gabriele Manzoni, “Per Finta” (2024, Italia, 17′) di Diego Fossati, “Soleombre” (2024, Italia, 28′) di Luca Grimaldi e Valerio Pisani, “Neroargento” (2024, Italia, 20′) di Francesco Manzato, “Petrolia” (2024, Italia, 17′) di Giulia Mancassola. Saranno presenti tutti gli autori. Seguirà la premiazione del cortometraggio vincitore. Alle 19, in Piazza Fortebraccio, Re-eaten Jazz Trio con standard jazz tratti dal cinema. Alle 21, proiezione del corto vincitore del concorso “Amarcorti”. Infine, l’ultimo film in programma sarà “Orwell: 2+2=5” (2025, USA, 119′) di Raoul Peck.

Durante il festival, la Scuola di Cinema di Sentieri Selvaggi offrirà una summer school, fornendo agli studenti un’esperienza professionale sul campo con le caratteristiche di una vera produzione. Sotto la supervisione dei docenti Giovanni Bruno e Massimo Latini, gli studenti del terzo anno della specializzazione in Filmmaking documenteranno l’evento e il suo impatto sulla vita di Montone, realizzando un documentario sull’incontro tra la comunità e l’atmosfera festosa dell’UFF, le proiezioni, gli ospiti, le cerimonie di consegna delle chiavi e i momenti post-festival.

Grazie alla direzione artistica, all’impegno dei volontari e al supporto del Comune, il festival mantiene una qualità costante e offre un’esperienza unica. Nel corso della sua storia, ha ospitato oltre 100 anteprime, 500 cortometraggi, 50 eventi collaterali e più di 50 protagonisti del cinema internazionale. L’edizione 2025 si preannuncia come un’esperienza immersiva che trascenderà la semplice visione cinematografica.

La 29ª edizione è supportata dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del MIC, dalla Regione Umbria, dal Comune di Montone e dai Fondi per il Bando Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024 “PR FESR 2021-2027. L’Az. 1.3.4. – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali”. Il Premio “Excellence Award” e il premio per “Amarcorti” sono offerti da Ceramiche Rometti. L’autore del miglior cortometraggio riceverà anche un premio in denaro di mille euro grazie a Connesi, altro partner del festival. Inoltre, Wikymobility, startup innovativa per la mobilità sostenibile, metterà a disposizione una navetta elettrica per gli spostamenti degli ospiti.

Per maggiori informazioni: www.umbriafilmfestival.com