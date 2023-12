Modifiche viabilità posticipate per realizzazione rotatoria a Città di Castello

Modifiche viabilità posticipate – Nel periodo post-Epifania, l’amministrazione comunale ha annunciato il ritorno all’azione per la Variante del Cassero, progetto chiave per la riqualificazione del centro storico. L’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Carletti, ha risposto alle interrogazioni del consigliere Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) riguardo alle modifiche alla viabilità lungo viale Nazario Sauro.

Carletti ha spiegato che, a seguito di un imprevisto rinvenimento di un pozzetto elettrico da 20 mila volt, non segnalato inizialmente, i lavori della Variante del Cassero hanno subito uno stop temporaneo. Questo inconveniente ha comportato uno slittamento nell’attivazione dell’impianto semaforico per il senso unico alternato, previsto inizialmente durante le festività natalizie. Il pozzetto, spostato per evitare interferenze con la futura rotatoria, ha reso necessario un adeguamento del cronoprogramma dei lavori.

In risposta alle preoccupazioni del consigliere Lignani Marchesani riguardo alla contrazione dei parcheggi e alla necessità di un impianto semaforico provvisorio, Carletti ha assicurato che le lavorazioni procedono senza soste ingiustificate. Ha sottolineato come l’ordine delle operazioni sia dettato dalla sicurezza e dalla razionalizzazione delle fasi, confermando la priorità alla completa realizzazione della variante stradale prima di apportare modifiche alla circolazione.

Carletti ha fornito dettagli sulla nuova disposizione del cantiere, con un accesso diretto a piazzale Ferri per ridurre le interferenze durante la costruzione della rotatoria. Ha anticipato una modifica del layout, riducendo del 50% il tempo di utilizzo dell’impianto semaforico provvisorio. Quest’ultimo, gestito da un impianto combinato a tre vie, regolerà il traffico tra via Antimo Marchesani e le due direzioni di viale Sauro.

Nella replica, il consigliere Lignani Marchesani ha espresso soddisfazione per le spiegazioni fornite da Carletti. Ha suggerito, tuttavia, di valutare l’anticipazione dell’attivazione del semaforo prima della ripresa scolastica, proponendo un monitoraggio attento delle criticità durante le ore di punta. Ha auspicato una modalità flessibile del semaforo, adattata alle diverse intensità del flusso di traffico nel corso della giornata.**

In conclusione, nonostante gli imprevisti, la Variante del Cassero si attesta come un progetto strategico in continua evoluzione, con l’amministrazione comunale che si adopera per minimizzare gli inconvenienti e garantire una circolazione efficiente nella zona interessata.