Mara e Marco, matrimonio unico nello stretto di Messina

Mara Colletti, 54 anni, e Marco Uttinacci, 60 anni, si preparano ad affrontare un’impresa mozzafiato giovedì 29 giugno: il loro matrimonio nelle acque agitate dello Stretto di Messina.

Dopo aver ufficializzato la loro unione civile a Bracciano, la loro città natale, una settimana fa, Mara e Marco si immergeranno in un’avventura senza precedenti nuotando tra le due sponde dello Stretto. Indosseranno con orgoglio cuffie rosse impreziosite dallo stemma del Comune di Città di Castello, la loro amata città d’origine, da un lato, e quello dei Nuotatori tifernati polisport, una prestigiosa società sportiva locale, dall’altro. Accompagnati da una squadra di circa 30 atleti master provenienti da tutte le parti d’Italia, i due sposi intraprenderanno una sfida epica lunga circa 4 chilometri, partendo da Capo Peloro, in Sicilia, e raggiungendo Cannitello, nelle vicinanze di Scilla, in Calabria.

In uno scenario affascinante come quello dello Stretto di Messina, Mara e Marco scambieranno le loro promesse matrimoniali, circondati dall’energia travolgente e dal sostegno degli atleti che li accompagneranno in questa straordinaria traversata. Al momento dell’approdo sulla spiaggia, rinnoveranno solennemente i loro voti di amore eterno, alla presenza dell’amico Francesco Serafini, figura di spicco nella società natatoria master di Città di Castello.

Serafini, scelto come ambasciatore della città dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore allo Sport Riccardo Carletti, avrà il privilegio di officiare il rito matrimoniale. In segno di riconoscimento per l’impresa compiuta e come simbolo di apprezzamento, il Comune consegnerà agli sposi una targa commemorativa e un volume dedicato al celebre artista Raffaello Sanzio, uno dei luminari che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte nella città tifernate.

Mara e Marco sono ormai considerati cittadini d’onore di Città di Castello, una città che ha conquistato il loro cuore grazie alla sua bellezza e, soprattutto, alla piscina comunale di via Engels. Questo luogo è diventato il loro rifugio e punto di ritrovo per le loro avventure acquatiche, partecipando con entusiasmo al prestigioso Meeting Galluzzi e alla maratona di nuoto di 24 ore organizzata durante le festività natalizie. Mara, che ha iniziato a nuotare nel 2006 su consiglio dei medici che la curavano per una rara patologia, ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo diventando nel 2016 la prima donna master al mondo a nuotare 3.000 metri a delfino. Questo straordinario record ha cementato un legame indissolubile tra Mara, Marco e la città di Città di Castello, che ha abbracciato i due atleti con affetto e ammirazione.

Il matrimonio di Mara e Marco nello Stretto di Messina non solo celebra il loro amore e la loro dedizione reciproca, ma simboleggia anche l’importanza dello sport come elemento unificante e di sfida personale. La loro impresa straordinaria rimarrà impressa nella memoria di Città di Castello e rappresenta un momento di grande orgoglio per la comunità sportiva locale.