Maltratta e minaccia la moglie con pistola, arrestato dai carabinieri

Maltratta e minaccia la moglie con una pistola, arrestato dai carabinieri

Maltratta e minaccia – I Carabinieri di Città di Castello hanno arrestato in flagranza di reato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e possesso illegale di arma clandestina. L’intervento è avvenuto dopo una richiesta d’aiuto al Numero Unico di Emergenze – NUE – 112 da parte di una donna di Umbertide. La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Città di Castello è intervenuta per presunti maltrattamenti familiari, culminati nella minaccia con una pistola da parte del marito, un sessantenne con precedenti di polizia, nei confronti della moglie, cinquantaseienne.

Vista la gravità della situazione, i militari hanno eseguito una perquisizione accurata nell’appartamento della coppia, trovando una pistola con caricatore e munizioni, di provenienza clandestina e con matricola abrasa, illegalmente detenuta dall’indagato. Al termine degli accertamenti, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia è stato informato e ha disposto che l’uomo fosse condotto presso il carcere di Perugia, dovendo rispondere delle accuse sopra menzionate.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di evitare ulteriori conseguenze gravi per la donna e di assicurare alla giustizia una persona ritenuta pericolosa. La vicenda sottolinea l’importanza della tempestività nelle segnalazioni di emergenza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

L’arresto è avvenuto in un contesto di crescente attenzione verso i reati di violenza domestica e possesso illegale di armi, fenomeni che richiedono un impegno costante da parte delle autorità per prevenire e contrastare tali comportamenti. La Procura della Repubblica di Perugia continuerà a seguire il caso, assicurando che tutte le procedure legali vengano rispettate e che l’indagato risponda delle sue azioni davanti alla giustizia.

La comunità locale ha espresso apprezzamento per l’operato dei Carabinieri, riconoscendo l’importanza del loro ruolo nella tutela dei cittadini e nella lotta contro la criminalità. Questo episodio rappresenta un monito per chiunque pensi di poter agire al di fuori della legge senza conseguenze, dimostrando che le forze dell’ordine sono pronte a intervenire con determinazione e professionalità per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi.

In conclusione, l’arresto del sessantenne per maltrattamenti e minacce con una pistola a Città di Castello evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e la necessità di un’azione tempestiva per prevenire e contrastare i reati di violenza domestica e possesso illegale di armi. La Procura della Repubblica di Perugia seguirà attentamente il caso, assicurando che l’indagato risponda delle sue azioni davanti alla giustizia.