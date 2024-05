Lombardia domina finale italiani Under 19 maschile volley

Lombardia domina finale – La Lombardia si è già affermata come la regina delle finali nazionali maschili Under 19, che stanno raggiungendo il loro culmine nell’Alta Valle del Tevere, tra Toscana e Umbria. La finale, che si terrà domenica 19 maggio al Palasport di San Giustino alle ore 11, vedrà un appassionante derby tra Vero Volley Assiplan Monza e Diavoli Powervolley Brugherio. Questa partita deciderà il campione italiano 2024 della categoria.

Il nord Italia ha dimostrato di avere un vantaggio rispetto al resto del paese, conquistando i primi quattro posti. Sabato, giorno di crescita significativa del livello qualitativo della competizione, ha fornito le prime indicazioni importanti durante i quarti di finale. A San Giustino, Vero Volley ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 su Cucine Lube Civitanova, che nel secondo e terzo set ha accusato un margine di più di 10 punti.

A Città di Castello, la situazione era quasi opposta. Modena, sotto 0-1 per opera della Matervolley Castellana, ha risposto vincendo le due frazioni successive e poi ha conquistato più facilmente (25-19) il quarto set. A Selci Lama, la solida squadra dei Diavoli Powervolley ha sconfitto Parella Torino con un 3-0 dai distacchi più contenuti.

Nella partita più incerta del turno, a Città di Castello, Volley Treviso ha battuto di misura (15-13) al tie-break i tenaci Lupi di Santa Croce sull’Arno. Le squadre sono tornate in campo nel pomeriggio per le semifinali. A San Giustino, dopo un buon inizio di Treviso, Monza ha iniziato una serie positiva. Quando il primo set sembrava saldamente in mano a Monza, i veneti si sono avvicinati, ma l’errore in battuta che ha consegnato il 25-23 a Vero Volley ha segnato la svolta della partita.

A Città di Castello, la partita è stata più “tosta”. I Diavoli sono andati sull’1-0, Modena ha risposto e allora Brugherio ha replicato, dimostrandosi superiore in tutti i fondamentali (difesa compresa) e chiudendo sul 3-1.

Alcuni verdetti sono già stati pronunciati: la Com Cavi Volley Meta, superando per 3-1 il Marino, si è aggiudicata l’undicesimo posto e la Kioene Padova (3-1 sui siciliani de A’ Ricchigia Gupe Volley) ha concluso al nono. Nelle semifinali dal 5° all’8° posto, bella rimonta dallo 0-2 al 3-2 (17-15 l’esito del tie-break) per la Cucine Lube Civitanova, che ora se la vedrà contro la Matervolley Castellana, anch’essa vincitrice al tie-break sul Parella Torino al termine di una lunghissima partita.

Il programma dell’ultima giornata prevede la finale per il 7° e l’8° posto (ore 9, palasport di Sansepolcro) tra Lupi Santa Croce sull’Arno e Volley Parella Torino, la finale per il 5° e il 6° posto (ore 9, impianto di Selci Lama) tra Cucine Lube Civitanova e Matervolley Castellana Grotte, la finale per il 3° e 4° posto (ore 9, Pala Ioan di Città di Castello) tra Volley Treviso e Modena Volley, e la finale per il 1° e il 2° posto (ore 11, palasport di San Giustino) tra Vero Volley Assiplan Monza e Diavoli Powervolley Brugherio. Quest’ultima partita deciderà il campione italiano 2024 della categoria Under 19 maschile.