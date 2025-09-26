L’Inner Wheel dona cuffia refrigerante ai malati oncologici

Alla struttura tifernate arriva la nuova cuffia salvacapelli

L’associazione Inner Wheel Club di Città di Castello ha consegnato ieri una moderna cuffia refrigerante con liquido specifico destinata al dispositivo “Paxman Scalp Cooler” in uso presso il reparto oncologico dell’ospedale tifernate. L’iniziativa benefica si è concretizzata durante una cerimonia tenutasi giovedì alla presenza delle autorità sanitarie e dei rappresentanti del sodalizio femminile.

La consegna ha visto la partecipazione del direttore del Presidio ospedaliero Alto Tevere Silvio Pasqui, del responsabile del reparto di Oncologia Medica Michele Montedoro, della past president dell’Inner Wheel Luisa Felici Faloci e di Alessandra Gasperini, socia del club che aveva già sostenuto analoghe donazioni nel 2023.

Il nosocomio tifernate rappresenta la prima struttura umbra ad aver introdotto questa tecnologia salvacapelli, ricevuta inizialmente tramite donazione privata nel marzo 2022. Il sistema refrigerante mira a limitare significativamente l’alopecia, uno degli effetti collaterali più traumatici delle terapie antitumorali, particolarmente impattante dal punto di vista psicologico per le pazienti giovani.

La nuova strumentazione amplifica le possibilità terapeutiche dell’ambulatorio, offrendo maggiori opportunità di utilizzo del casco durante i trattamenti chemioterapici. Il dispositivo rappresenta un importante supporto per contenere la caduta dei capelli, conseguenza spesso inevitabile ma psicologicamente devastante per chi affronta un percorso oncologico.

Michele Montedoro ha espresso gratitudine verso l’Inner Wheel per la sensibilità dimostrata nei confronti dei malati oncologici, che potranno beneficiare maggiormente dell’apparecchiatura durante le cure. Il primario ha sottolineato l’importanza di questi gesti concreti nel migliorare la qualità di vita dei pazienti durante le terapie.

Il direttore Silvio Pasqui, interpretando il pensiero della direzione ospedaliera e aziendale, ha evidenziato la straordinaria solidarietà manifestata dalle associazioni locali e dai cittadini del territorio verso i servizi sanitari offerti dall’ospedale di Città di Castello all’intera popolazione dell’Alto Tevere.

L’ex presidente del Club Luisa Felici Faloci ha inquadrato la donazione nell’ambito delle attività promosse dall’Inner Wheel, coerentemente con il tema internazionale 2024-2025 “Heartbeat of humanity” e il progetto triennale 2024-2027 “Reach & inspire for a better world”. Secondo quanto riferito dalla dirigente del sodalizio, questi principi orientano l’azione dell’organizzazione a livello mondiale e territoriale.

“I nostri valori”, ha dichiarato la Felici Faloci, “spingono le socie a contribuire al benessere collettivo attraverso iniziative concrete di servizio, progetti finalizzati al supporto dei più vulnerabili e al miglioramento dell’ambiente circostante, mettendo in pratica empatia e responsabilità sociale”.

Alessandra Gasperini ha condiviso la propria esperienza personale, elogiando il servizio oncologico per l’umanità del personale sanitario nell’approccio con i pazienti. “L’accoglienza ricevuta è stata straordinaria”, ha testimoniato la socia, “l’ambulatorio oncologico può sembrare il posto più spaventoso al mondo, ma entrando si percepisce immediatamente che la guarigione è possibile. Ho sperimentato personalmente l’efficacia del casco refrigerante”.

La struttura ospedaliera conferma così il proprio ruolo di riferimento per l’oncologia nell’area dell’Alto Tevere, beneficiando della generosità delle associazioni del territorio che sostengono concretamente i servizi sanitari attraverso donazioni mirate al miglioramento delle cure e del comfort dei pazienti.