Linee d’Umbria III inaugura mostra alla Rocca di Umbertide

Diciannove artisti celebrano creatività contemporanea regionale

Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 17 la Rocca di Umbertide – Centro per l’Arte Contemporanea – ospiterà il vernissage della mostra “Linee d’Umbria III”, curata da Giorgio Bonomi e Sofia Codini con il patrocinio del Comune, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide. L’esposizione raccoglie diciannove artiste e artisti che, per nascita o per scelta, vivono e operano in Umbria, offrendo un panorama ampio e diversificato delle tendenze artistiche contemporanee.

Tra i nomi presenti figurano Manlio Bacosi, Anna Balucani, Gustavo Benucci, Stefano Chiacchella, Carmelo Consoli, Angela Federici, Antonio Folichetti, Paolo Grimaldi, Elfrida Gubbini, Luca Leandri, Elisa Leclé, Serse Luigetti, Colombo Manuelli, Angela Palmarelli, Monia Romanelli, Maria Teresa Romitelli, Fausto Segoni, Bruno Signorini e Giuseppina Taticchi. La mostra rappresenta il terzo capitolo di un percorso iniziato nel 2020 e proseguito nel 2024, sempre nella stessa sede, e richiama idealmente l’esperienza del 1987 al Palazzo dell’Unesco di Parigi, curata da Bonomi. L’obiettivo è documentare la pluralità delle espressioni artistiche umbre, senza imporre un tema unico ma lasciando agli autori la libertà di presentare opere significative per la propria poetica. In esposizione si trovano lavori figurativi, astratti, informali, pitture, sculture e fotografie, a testimonianza della ricchezza di linguaggi che caratterizza la regione. Accanto agli artisti viventi, è stata allestita una sezione dedicata a figure ormai scomparse ma fondamentali per la storia dell’arte umbra del Novecento, con opere provenienti da collezioni private e fondazioni.

Il vicesindaco con delega alla cultura, Annalisa Mierla, ha espresso soddisfazione per il progetto: “Linee d’Umbria III è un omaggio autentico alla creatività della nostra terra. La mostra racconta il dialogo tra memoria e presente, tra maestri affermati e voci contemporanee che rendono l’Umbria un luogo dinamico e fertile”.

La rassegna si propone come un ponte tra generazioni, valorizzando sia i maestri storici sia gli interpreti attuali. La scelta di Umbertide come sede conferma la centralità della Rocca nel panorama culturale regionale, luogo che negli anni ha saputo accogliere esposizioni di rilievo e diventare punto di riferimento per l’arte contemporanea.

La mostra resterà aperta fino al 30 dicembre 2025, con orari che consentono un’ampia fruizione: martedì dalle 16.30 alle 18.30, mercoledì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 17.30, venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Lunedì chiuso, festivi aperto.

Il progetto ribadisce la volontà del Comune di Umbertide di sostenere e valorizzare gli artisti locali, offrendo al pubblico un’occasione di incontro con la varietà e la qualità della produzione contemporanea. “Linee d’Umbria III” diventa così un tassello importante nella costruzione di un’identità culturale condivisa, capace di unire tradizione e innovazione.