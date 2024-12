Linee d’Umbria 2, Umbertide un viaggio nell'arte contemporanea

Linee d’Umbria 2, alla Rocca di Umbertide un viaggio nell’arte contemporanea

Sabato 14 dicembre alle ore 17, presso la Rocca di Umbertide Centro per l’Arte Contemporanea, alla presenza dell’Amministrazione comunale, sarà inaugurata la mostra collettiva d’arte dal titolo “Linee d’Umbria 2”, curata da Giorgio Bonomi e Sofia Codini.

Si riprende per questa mostra il titolo di un’altra esposizione curata da Giorgio Bonomi nel lontano 1987 presso il Palazzo dell’Unesco a Parigi, e riproposta con altri artisti nel 2020 presso la Rocca di Umbertide.

E’ stata scelta una selezione abbastanza ampia di ben 24 artisti “umbri”, per nascita o per residenza. Saranno presenti varie tendenze stilistiche, varie modalità tecniche, varie generazioni anagrafiche: ecco perché si parla di “linee” al plurale. Nell’insieme viene documentata la pluralità delle diverse esperienze artistiche presenti nel territorio che è una “terra di maestri”, come forse un po’ esageratamente anni fa furono intitolate una serie di mostre sull’arte del Novecento umbro, cioè una regione piena di artisti di grande livello e spessore, documentati dai loro successi, in Italia e all’estero. Così in mostra esporranno artisti affermati a livello nazionale e non solo ed altri altrettanto validi ma ancora emergenti.

Ancora una volta la Rocca di Umbertide Centro per l’Arte Contemporanea dimostra di valorizzare gli artisti del territorio, oltre ad offrire al pubblico esposizioni, personali e collettive, di artisti e tematiche di livello internazionale.

“Con Linee d’Umbria 2, Umbertide si pone ancora una volta al centro della scena culturale regionale e oltre – ha dichiarato il sindaco, Luca Carizia -. Questa mostra non è solo un’occasione per celebrare l’arte, ma anche per valorizzare il talento e la creatività che rendono la nostra terra unica. La Rocca di Umbertide, con il suo prestigio e la sua storia, diventa il palcoscenico perfetto per accogliere opere che raccontano il passato, il presente e il futuro dell’arte umbra. Un sentito ringraziamento ai curatori, agli artisti e a tutti coloro che hanno contribuito a dare vita a questa straordinaria esposizione, che sono certo saprà incantare e ispirare i visitatori.”

Questa la dichiarazione del vicesindaco con delega alla Cultura, Annalisa Mierla: “La mostra Linee d’Umbria 2 è un tributo al legame indissolubile tra la nostra regione e l’arte, un legame che attraversa secoli e continua a rinnovarsi grazie alla passione e al talento dei suoi protagonisti. Questo evento, ospitato nella suggestiva cornice della Rocca di Umbertide, rappresenta un viaggio nell’eccellenza artistica del territorio, con una varietà di stili e linguaggi che dialogano tra loro e con il pubblico. È un privilegio sostenere iniziative di tale portata, che non solo arricchiscono la nostra comunità ma proiettano Umbertide come punto di riferimento culturale. Invito tutti a visitare questa esposizione, un’esperienza che parla di bellezza, creatività e identità.”

Questi gli artisti: Rita Albertini, Valentina Angeli, Lucia Bonucci, Sara Cancellieri, Caterina Ciuffetelli, Ornella Cosenza, Giulia Di Clemente, Pietro Fortuna, Benedetta Galli, Andrea Lensi, Olga Lepri, Fabio Mariacci, Paolo Massei, Fausto Minestrini, Jessica Moroni, Osmida, Pietro Perrone, Attilio Quintili, Simonetta Riccardini, Virginia Ryan, Stephanie Seymour, Ettore Spatoloni, Cornelia Stauffer, Bruno Zieger.

La mostra, allestita da Vittorio Dragoni, rimarrà visitabile fino al 2 gennaio 2025 nei seguenti orari di apertura al pubblico: Martedì 16.30 / 18.30; Mercoledì e Giovedì 10.30 / 12.30 – 16,30 / 17.30; Venerdì, Sabato e Domenica 10.30 / 12.30 – 16,30 / 18.30. Lunedì chiuso. Festivi aperto.

Maggiori informazioni: online