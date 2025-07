Grande partecipazione al concerto dei Bonacrianza

I prossimi appuntamenti in Piazza Gabriotti

CITTÀ DI CASTELLO, 21 luglio 2025 – Prosegue con grande partecipazione il ciclo de “I Concerti di Piazza Gabriotti”, all’interno del cartellone di “Estate in Città”, promosso dal Comune di Città di Castello. Domenica 20 luglio alle ore 21:30, è andato in scena il secondo appuntamento della rassegna con il concerto dei Bonacrianza, gruppo che ha saputo coinvolgere e incantare il numeroso pubblico presente nel cuore del centro storico tifernate. Dopo l’applaudito debutto del 7 luglio con i White Rose, la serata ha confermato il crescente successo della rassegna, che sta progressivamente consolidandosi come uno dei pilastri dell’estate tifernate.

«La musica in Piazza Gabriotti è stata una scelta vincente – ha dichiarato Michela Botteghi, assessore alla Cultura del Comune –Unire arte e architettura in uno spazio così denso di storia crea un’atmosfera davvero unica, che trasforma ogni concerto in un’esperienza immersiva e partecipativa per cittadini e turisti».

In programma altri appuntamenti: