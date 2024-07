Le Cestiste Gualdesi Baldelli e Moriconi, Campionesse Serie A1, Ricevute dal Sindaco

Lunedì 8 Luglio, il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e l’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, hanno accolto in municipio le cestiste gualdesi Valentina Baldelli ed Ilaria Moriconi. Le due atlete hanno recentemente conquistato la Serie A1 con due club differenti.

Baldelli ha raggiunto la massima serie grazie alla vittoria ottenuta nei Playoff con l’Autosped BCC Derthona Basket (Serie A2 girone A), mentre Moriconi ha conquistato la promozione con la squadra dell’Ecodem Alpo Villafranca (Serie A2 girone B). Entrambe le atlete sono cresciute nelle giovanili della Salus Gualdo Basket, confermando la grande tradizione cestistica della città.

Il Sindaco Presciutti ha espresso il suo orgoglio per le due campionesse, sottolineando come sia straordinario avere due atlete gualdesi vincitrici di un campionato in Serie A2 nello stesso anno, in due gironi differenti. Ha elogiato Baldelli e Moriconi come esempi positivi per i giovani concittadini e ha lodato le loro straordinarie imprese sportive che hanno dato lustro al movimento cestistico gualdese.

Concludendo il suo discorso, il Sindaco Presciutti ha espresso i suoi migliori auguri a Valentina Baldelli ed Ilaria Moriconi per il futuro, sia in campo che fuori, con la speranza che continuino a portare in alto il nome di Gualdo Tadino.