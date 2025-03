Lavori Ospedale Città di Castello: Obiettivo Potenziamento

Direttore e sindaco visitano, aggiornamenti sui lavori in corso

L’ospedale di Città di Castello è al centro di interventi per l’incremento delle prestazioni e l’aggiornamento delle strumentazioni. I lavori in corso comprendono l’ampliamento dell’Obi del Pronto soccorso, che richiederà lo spostamento temporaneo del preoperatorio e dell’Ambulatorio protetto urologico e chirurgico. L’installazione di una nuova Tac, prevista entro fine maggio, e la sostituzione di una risonanza magnetica obsoleta in Radiologia, con inizio lavori a fine aprile, sono ulteriori passi avanti.

Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1, e Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, hanno effettuato una visita all’ospedale, accompagnati da Silvio Pasqui, direttore del Presidio ospedaliero dell’Alto Tevere, per esaminare lo stato dei lavori.

Ciotti ha espresso apprezzamento per i servizi e la tecnologia dell’ospedale, scusandosi per gli eventuali disagi causati dai lavori, necessari per migliorare la struttura. Secondi ha sottolineato l’importanza dell’ospedale come Dea di primo livello, evidenziando la necessità di potenziare la struttura con nuovi strumenti tecnologici e risorse umane.

I lavori in corso includono l’ampliamento della Rianimazione da 6 a 18 posti letto, la realizzazione di 14 posti letto per la Terapia Semintensiva e 4 per la Recovery room. Questi interventi, finanziati dal DL 34/2020 e dal Pnrr, ammontano a circa 10 milioni di euro.