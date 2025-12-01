La Rocca di Umbertide si illumina contro l’AIDS

1 Dicembre 2025 sociale, Ultime notizie, Umbertide 0
La Rocca di Umbertide si illumina contro l’AIDS

Un gesto simbolico per prevenzione e inclusione sociale

Il torrione della Rocca di Umbertide si accenderà di rosso il 1° dicembre 2025, in occasione della Giornata Mondiale di Lotta contro l’AIDS, trasformandosi in un segno visibile di partecipazione e responsabilità collettiva. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, vuole ricordare l’importanza dell’informazione, della prevenzione e del sostegno verso chi convive con l’HIV o affronta quotidianamente le difficoltà legate alla malattia.

La scelta di illuminare un luogo storico della città assume un forte valore simbolico: un gesto semplice ma capace di abbracciare idealmente chi vive questa realtà e di invitare la comunità a non abbassare la guardia. L’Amministrazione ha sottolineato come Umbertide abbia sempre dimostrato attenzione ai temi della salute e del benessere, dando rilievo a ricorrenze che devono diventare occasioni di riflessione e dialogo.

L’assessore Lara Goracci, con delega al sociale e alle pari opportunità, ha ribadito che l’iniziativa rappresenta la vicinanza della comunità e l’impegno nel promuovere una società più inclusiva e informata. “È fondamentale continuare a parlare di prevenzione, sostegno e diritti – ha dichiarato – perché solo così possiamo costruire un futuro in cui ogni persona abbia le stesse opportunità e lo stesso rispetto, senza paura né pregiudizi.”

La cerimonia di accensione sarà accompagnata da momenti di sensibilizzazione e da un invito rivolto ai cittadini a partecipare attivamente, diffondendo una cultura consapevole e inclusiva. Umbertide si unisce così al messaggio globale della giornata, riaffermando il valore della memoria e della responsabilità collettiva.

