La Celebrazione Musicale del Lunedì dell’Angelo: Un Evento Culturale di Risonanza

Il Lunedì dell’Angelo, noto anche come il primo aprile, ha visto la Chiesa di Cristo Risorto di Umbertide trasformarsi in un palcoscenico per l’evento culturale “Pasqua tra Umbria e Toscana”. Questo evento ha presentato il concerto “Gaudium et Gaudium”, eseguito dall’Orchestra “I Concertisti” sotto la direzione di Gianfranco Contadini e Andrea Marzà.

Questo evento fa parte di una serie di iniziative culturali, concerti, percorsi didattici e presentazioni di libri, coordinati dal Museo Diocesano di Città di Castello. Quest’anno, queste iniziative hanno raggiunto il loro nono anno nella nostra città.

L’Amministrazione Comunale era presente all’evento, con l’assessore Alessandro Villarini che portava il saluto del sindaco Luca Carizia. L’organizzatrice dell’evento, Catia Cecchetti, era anche presente.

Il concerto ha presentato musiche di Paganini, Pergolesi e Glazunov. Un momento particolarmente emozionante è stato quando i due direttori, Contadini e Marzà, hanno diretto i loro talentuosi figli, Antonio Contadini al violino e Ruben Marzà al sax. L’orchestra e il soprano Alessandra Benedetti hanno offerto una grande interpretazione.

Nel suo intervento, l’assessore Villarini ha ringraziato l’orchestra “I Concertisti” per il prestigio e la valenza delle loro interpretazioni, sempre suffragate da una grande partecipazione e coinvolgimento del pubblico. Ha espresso la sua gratitudine anche verso la coordinatrice dell’iniziativa, Catia Cecchetti, per la sua professionalità e disponibilità sempre mostrate nell’organizzare questo concerto, ormai una consuetudine del periodo pasquale. Un ringraziamento è stato rivolto anche a don Gaetano Bonomi Boseggia per aver messo a disposizione la Chiesa di Cristo Risorto.

Il prossimo appuntamento ad Umbertide è previsto per domenica 21 aprile presso la Chiesa di San Francesco di Preggio. Ci aspettiamo con ansia un altro evento culturale di risonanza.