Jacopo Biffi: nuovo capitano Altotevere pronto al debutto

Un avvio carico di sfide per ErmGroup Altotevere

Giovedì 16 ottobre 2025 – L’Altotevere si prepara ad affrontare l’inizio di stagione con una nuova guida in campo. Jacopo Biffi, 25enne palleggiatore biancazzurro al terzo anno con la maglia della ErmGroup, debutterà come capitano per la prima volta nella formazione maggiore. Il debutto avverrà domenica 19 ottobre al Vhv Arena di Belluno, dove la squadra affronterà una delle compagini più attrezzate e ambiziose della Serie A3 Credem Banca.

“L’inizio è sempre un’incognita per tutti – commenta Biffi –. Belluno è una squadra costruita per la promozione in A2 e rappresenta una prima sfida impegnativa, ma anche noi stiamo crescendo e i meccanismi di gioco cominciano a funzionare”. La consapevolezza di dover guidare i compagni in questo percorso pesa sulle spalle del giovane capitano, che tuttavia manifesta determinazione e fiducia nel gruppo.

I “rinoceronti” veneti, guidati in panchina da Marzo Marzola, annoverano tra le proprie file giocatori di esperienza come Giannotti, opposto d’eccellenza, Marsili, ex palleggiatore di Macerata, e il potente schiacciatore Corrado. Il team è completato da atleti solidi come il libero Hoffer e i confermati Berger, Loglisci, Basso e Mozzato, a testimonianza di un organico di alto livello.

Dal canto suo, l’ErmGroup Altotevere deve ancora fare i conti con alcune assenze, come quella di Favaro, alle prese con una distorsione, ma può contare su un gruppo compatto e in crescita, come sottolinea Biffi: “Marzolla sta bene, siamo quasi al completo sul piano fisico e con il lavoro svolto nei mesi di preparazione i meccanismi stanno prendendo forma. La chiave sarà trovare l’intesa perfetta, specialmente con gli attaccanti nuovi.”

La stagione si prospetta impegnativa ma carica di aspettative per la formazione ternana, con un giovane capitano pronto a guidare la squadra tra stimoli e responsabilità. Biffi conclude con una nota di fiducia e un invito alla pazienza: “È un percorso lungo, che ha davanti tutta la stagione per essere perfezionato. Io mi trovo bene con i miei compagni, anche se ognuno ha il proprio stile e le proprie caratteristiche. Uniti, potremo fare grandi cose.”

Un avvio che già si preannuncia intenso e ricco di emozioni, come riporta il comunicato di ErmGroup Volley Altotevere – dove tattica, passione e lavoro di squadra saranno le armi principali per puntare a una stagione di successo in Serie A3.