Istituto Prosperius Tiberino, altri 6 casi di positività al Covid, 4 sono pazienti

“Nella giornata odierna sono stati cinque gli umbertidesi in isolamento domiciliare dichiarati guariti dal Covid-19 e due i casi di positività. Abbiamo appreso anche della scomparsa di un nostro concittadino che si trovava in isolamento domiciliare. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza. Le persone residenti nel Comune di Umbertide attualmente positive sono 55, di cui 49 sono sottoposte a isolamento domiciliare e sei sono ricoverate in strutture ospedaliere”: a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia.

© Protetto da Copyright DMCA

Per la situazione all’interno dell’Istituto Prosperius Tiberino si rimanda alla nota diramata dallo stesso nel tardo pomeriggio: “Al termine della giornata odierna dopo aver eseguito un ulteriore screening, la situazione dell’Istituto Prosperius Tiberino di Umbertide vede due operatori in più contagiati rispetto a ieri, che portano il totale complessivo a 18. Per quanto riguarda i pazienti, sono stati riscontrati quattro nuovi casi di positività. Il numero di persone ospitate all’interno dell’area predisposta all’interno dell’Istituto per ospitare questa tipologia di pazienti è quindi di 28, visto che oggi due ricoverati con sintomi sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie. La situazione è costantemente monitorata. Nella giornata di domani continueranno gli screening sia dei pazienti che degli operatori. Nella giornata di domani si riunirà un comitato scientifico interno a cui parteciperanno anche specialisti della Usl Umbria 1 per esaminare il problema”.