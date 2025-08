Intesa tra Perugia e Città di Castello per progetti comuni

Collaborazione rafforzata su formazione, welfare e territori

Un confronto istituzionale si è tenuto a Perugia tra rappresentanti di due importanti realtà umbre: la sindaca Vittoria Ferdinandi, il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’assessora Costanza Spera, il direttore di Anci Umbria Silvio Ranieri e il direttore della scuola “G.O. Bufalini”, Marco Menichetti. L’incontro ha avuto come obiettivo il rafforzamento della cooperazione tra territori, con particolare attenzione alla costruzione di progetti condivisi nei settori della formazione professionale, del welfare locale e della valorizzazione delle competenze.

La riunione ha evidenziato la volontà politica di creare un modello intercomunale capace di generare impatti concreti sulle comunità, promuovendo inclusione sociale e innovazione amministrativa. Il dialogo tra i due comuni è stato interpretato come una leva strategica per consolidare una visione regionale unitaria e più efficace, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.

La partecipazione di Anci Umbria ha permesso di collocare l’iniziativa in un quadro più ampio, volto a favorire la circolazione di buone pratiche e la sinergia tra enti locali. In questo contesto, la scuola “Bufalini” ha ribadito il proprio ruolo attivo nella formazione professionale, proponendosi come partner per lo sviluppo di progettualità concrete, in particolare sul fronte dell’inclusione lavorativa.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di formalizzare un’intesa operativa nei prossimi mesi, con l’obiettivo di attivare percorsi comuni e consolidare la cooperazione istituzionale su scala regionale.