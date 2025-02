Interrogazione su manutenzione teatro e eventi futuri

Interrogazione – Il consigliere comunale Andrea Lignani Marchesani, appartenente a Castello Civica, ha presentato un’interrogazione relativa alla manutenzione del Teatro degli Illuminati, di proprietà pubblica e gestito dalla società partecipata So.Ge.Pu S.p.a dal 2017. In vista della scadenza della convenzione di gestione, prevista per maggio 2025, si è svolta una riunione di monitoraggio il 10 febbraio 2025 tra l’ente proprietario e il gestore.

L’incontro ha portato alla redazione di un verbale, firmato da entrambe le parti, che ha evidenziato come il gestore abbia, in più occasioni, sostituito il proprietario per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria. Il verbale ha inoltre messo in risalto la difficoltà per il futuro gestore di mantenere questa prassi, sottolineando la necessità di interventi onerosi e strutturali di manutenzione straordinaria nel prossimo futuro.

Le problematiche emerse riguardano principalmente la manutenzione delle coperture, l’impianto idraulico e termico, la sostituzione delle batterie del gruppo elettrogeno e le infiltrazioni d’acqua, che si manifestano durante le giornate di pioggia. Tali interventi sono considerati urgenti e necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza del teatro.

Alla luce di queste considerazioni, Lignani Marchesani ha posto una serie di domande all’amministrazione comunale. In particolare, ha chiesto chiarimenti sulla tempistica prevista per il rifacimento delle coperture e sull’importo stimato per tali lavori. Ha inoltre sollecitato informazioni su come gli interventi di straordinaria manutenzione possano influenzare le prossime stagioni teatrali e gli eventi programmati, in particolare riguardo alle possibili chiusure del teatro o ai rinvii delle attività.

Il consigliere ha interrogato la giunta anche in merito all’esistenza di finanziamenti o strumenti alternativi che possano ridurre l’impatto sulle risorse del bilancio comunale per i lavori di manutenzione necessari. Ha chiesto se sia prevista una quantificazione delle spese sostenute dal gestore per la manutenzione straordinaria e se vi sia la possibilità di un ristoro per il gestore stesso, dato che interventi rapidi hanno permesso di mantenere attiva l’attività del Teatro degli Illuminati, salvo i 30 giorni di chiusura estiva fissati dalla convenzione.

Infine, Lignani Marchesani ha sottolineato che eventuali rinvii dei lavori rappresenterebbero una diseconomia difficile da sostenere, oltre a costituire un rischio per la sicurezza e il benessere degli utenti del teatro. La sua interrogazione mira a garantire una gestione trasparente e sostenibile della manutenzione del teatro, essenziale per il corretto svolgimento delle attività culturali e per la sicurezza dei frequentatori.

L’attenzione alla manutenzione del Teatro degli Illuminati si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di eventi che coinvolgono la comunità. È fondamentale che l’amministrazione comunale risponda in modo tempestivo e chiaro alle domande sollevate, per assicurare un futuro sereno e proficuo per uno dei luoghi di cultura più significativi della città.

La questione della manutenzione dei teatri pubblici è di grande rilevanza, non solo per l’impatto diretto sulle attività culturali, ma anche per il ruolo che questi spazi rivestono nella vita sociale e culturale della comunità. Le scelte riguardanti gli investimenti e le manutenzioni possono influenzare la programmazione e la qualità degli eventi, e pertanto merita attenzione da parte degli organi di governo locale.

L’assicurazione di una gestione oculata e responsabile delle risorse destinate alla manutenzione del teatro è necessaria per garantire che il Teatro degli Illuminati rimanga un punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento. Gli interrogativi posti da Lignani Marchesani rappresentano un passo importante verso la trasparenza e l’impegno dell’amministrazione nella cura di uno spazio che ha un valore significativo per la comunità.

In conclusione, la risposta dell’amministrazione comunale alle questioni sollevate dal consigliere Lignani Marchesani sarà cruciale per determinare il futuro del Teatro degli Illuminati e per garantire che esso possa continuare a svolgere il suo ruolo vitale all’interno della città. La manutenzione adeguata e la pianificazione attenta degli eventi sono essenziali per preservare questo importante patrimonio culturale e per soddisfare le aspettative di una comunità che cerca di valorizzare le proprie tradizioni artistiche e culturali.