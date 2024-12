Iniziati i lavori di potatura in piazza Carlo Marx e via Morandi

Iniziati i lavori – Sono partiti i lavori di potatura degli alberi in piazza Carlo Marx. Un intervento di manutenzione che interessa anche via Morandi, con l’obiettivo di migliorare la salute degli alberi, garantendo sicurezza e decoro per la città. Le operazioni, iniziate in queste aree centrali, si estenderanno nel corso delle prossime settimane.

La potatura regolare degli alberi è considerata un intervento fondamentale per assicurare la vitalità e la crescita sana delle piante, evitando che rami pericolosi possano rappresentare un rischio per i cittadini. Le azioni intraprese sono finalizzate a migliorare il benessere delle piante e al contempo a mantenere l’area urbana ordinata e sicura. L’Amministrazione comunale, infatti, considera la cura del verde pubblico una delle sue priorità, come sottolineato anche nelle dichiarazioni del sindaco Luca Carizia.

“L’obiettivo di questi lavori è rendere Umbertide una città sempre più vivibile e sicura,” ha dichiarato il sindaco. “La potatura è un intervento fondamentale per preservare la salute degli alberi e garantire un ambiente più bello e sicuro per tutti.” Il primo cittadino ha quindi ricordato come il decoro urbano sia essenziale per migliorare la qualità della vita dei residenti, ponendo l’accento sull’importanza di interventi come quello attuale.

L’assessore all’ambiente, Francesco Cenciarini, ha aggiunto: “Non si tratta solo di un intervento estetico, ma di una vera e propria azione volta a tutelare la sicurezza e la sostenibilità delle nostre aree verdi. Il verde pubblico è un elemento chiave per la qualità della vita urbana, e questi lavori sono parte di un impegno continuo per garantire l’efficienza e la pulizia del nostro patrimonio naturale.” L’assessore ha quindi ribadito l’importanza della manutenzione del verde per migliorare l’aspetto e la fruibilità degli spazi pubblici.

Il progetto di potatura interessa un’area particolarmente frequentata come quella di piazza Carlo Marx, un punto nevralgico di Umbertide. Inoltre, le operazioni proseguiranno su via Morandi, un’altra zona importante della città. La programmazione dei lavori è stata organizzata con attenzione per minimizzare i disagi ai cittadini e garantire la sicurezza durante le operazioni.

L’intervento si inserisce all’interno di un programma di manutenzione del verde pubblico che l’Amministrazione sta portando avanti da tempo. Già da alcuni mesi, sono stati effettuati altri lavori di potatura e di cura delle piante in diverse zone della città, a conferma di un impegno costante nella gestione e tutela del patrimonio verde urbano.

“Questi interventi sono la testimonianza concreta del nostro impegno per rendere Umbertide una città più verde, più sicura e più vivibile per tutti i suoi abitanti,” ha concluso il sindaco Luca Carizia.

L’Amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione durante i lavori nelle zone interessate e a collaborare per garantire il buon esito delle operazioni. Si raccomanda di rispettare i segnali di sicurezza e di evitare di accedere alle aree dove sono in corso i lavori di potatura.

Il piano di manutenzione proseguirà nelle prossime settimane, con ulteriori interventi programmati in altre zone della città. La cura del verde pubblico è un’attività che non solo migliora l’ambiente urbano, ma ha anche effetti positivi sulla qualità dell’aria e sul benessere dei cittadini, rendendo più piacevoli gli spazi pubblici per il tempo libero e la socializzazione.

Con questo intervento, Umbertide continua a investire nella qualità della vita dei suoi abitanti, migliorando non solo l’estetica urbana ma anche la funzionalità degli spazi verdi, essenziali per il benessere di tutta la comunità.