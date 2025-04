Infiltrazioni d’acqua alle Poste, il sindacato sollecita lavori

Disagi nella sede di Città di Castello, appello dello Spi Cgil locale

Il sindacato Spi Cgil Alto Tevere, guidato da Maurizio Maurizi, ha rivolto una richiesta formale alla Direzione delle Poste Italiane per un intervento definitivo riguardo ai problemi strutturali nella sede centrale di Città di Castello. La segnalazione è giunta da alcuni cittadini e pensionati, i quali hanno denunciato infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto dell’edificio durante i recenti giorni di maltempo. La situazione ha causato disagi sia per gli utenti sia per il personale in servizio.

In particolare, Maurizi ha dichiarato che non risulta accettabile accogliere l’utenza in locali disordinati a causa di lavori provvisori e non risolutivi. Ha inoltre sottolineato la necessità di azioni tempestive per evitare un deterioramento ulteriore della struttura. Il sindacato ha ricevuto anche documentazione fotografica che mostra chiaramente le infiltrazioni e le difficoltà operative generate.

Secondo il sindacato, l’intervento non può essere rimandato, poiché i danni da infiltrazione possono compromettere la funzionalità dell’edificio e peggiorare le condizioni di lavoro e accoglienza. La richiesta è quella di una risposta concreta da parte della direzione delle Poste affinché si eviti il ripetersi di tali episodi e si garantisca una sede operativa in condizioni decorose e sicure per tutti.