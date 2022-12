Inedito concerto di Natale in fabbrica al “lume” di candela contro il caro energia e bollette

Luci e fiaccole della speranza per un inedito Concerto di Natale al “lume di candela” in fabbrica accanto ai forni e ai luoghi di produzione contro il caro energia. Fervono i preparativi presso lo stabilimento di “Ceramiche Noi” a Città di Castello (azienda specializzata nella produzione di ceramiche ormai divenuta simbolo internazionale di resilienza e tenacia, con i suoi dipendenti costretti per sopravvivere a rimodulare gli orari di lavoro con le turnazioni all’alba per risparmiare sui costi energetici) per organizzare al meglio quello che si preannuncia come vero e proprio evento che arricchisce di significati e messaggi di stretta attualità le festività natalizie.

Per un pomeriggio, mercoledì 21 dicembre con inizio alle ore 17,30, la fabbrica che conta 22 dipendenti (di cui 9 donne) 11 dei quali in cooperativa, si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico, fra bancali di piatti, vassoi ed altre produzioni di qualità, su cui si esibiranno il maestro, Fabio Battistelli, clarinetto solista e il Quartetto D’Archi, Gianfranco Contadini, violino, Chiara Antognelli, violino, Irene Mambrini, Viola e Stefano Coco, violoncello.

Da Beethoven, “Inno alla Gioia” a Mozart, “Quintetto per clarinetto e archi”, da Monti, “La Czardas” ad Ennio Morricone con l’immancabile “Mission” ed altri brani icona della musica mondiale, il concerto al lume di candela, patrocinato dal comune di Città di Castello con il sostegno di LegaCoop, si concluderà con “Happy Christmas” di John Lennon e con l’esecuzione dell’Inno Europeo dedicato alla Presidente, Ursula von der Leyen che lo scorso mese di settembre durante un intervento ufficiale sullo Stato dell’Unione dinanzi al Parlamento citò il caso di Ceramiche Noi di Città di Castello (“che ha stravolto i turni lavorativi per risparmiare energia”).

“Dopo un anno così difficile è un onore ed un privilegio poter ospitare il Concerto di Natale assieme all’amministrazione comunale e LegaCoop nella nostra azienda, alla presenza del sindaco, del Vescovo, del direttore della Caritas e di tutte le maestranze.

Nonostante le difficoltà vogliamo comunque dimostrare che non bisogna mai arrendersi e continuare a guardare con speranza al futuro”, hanno dichiarato il Presidente della Cooperativa, Marco Brozzi e il direttore commerciale e amministratore, Lorenzo Giornelli: “il concerto sarà anche un omaggio all’Europa con l’inno alla gioia e alla pace per siglare ancora di più il nostro rapporto con le istituzioni europee ed italiane che da sempre ci sono vicine. Speriamo che il 2023 sia un anno di riscatto e di ripartenza per tutti Noi”.

“Noi saremo ancora accanto a loro con gratitudine e orgoglio”, ha dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’amministrazione comunale che hanno manifestato rinnovata vicinanza e solidarietà a tutti i soci lavoratori della Cooperativa ribadendo la necessità di “interventi immediati per scongiurare chiusure delle aziende”. “La loro battaglia è la battaglia di tutti noi saremo sempre al loro fianco anche a Natale”.

Al concerto saranno presenti il vescovo, Monsignor, Luciano Paolucci Bedini, il direttore della Caritas, Gaetano Zucchini ed i rappresentanti di LegaCoop. Al termine del concerto un brindisi augurale offerto dalla delegazione tifernate di Ais (Associazione italiana sommelier) Umbria con la responsabile, Tiziana Croci. Sarà effettuata la diretta facebook.