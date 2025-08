Incidente tra tre veicoli a Castello cinque feriti, tre in ospedale

Presente anche la Polizia Locale per i rilievi del caso

Incidente tra tre veicoli . Nel pomeriggio di oggi, martedì 5 agosto 2025, un incidente stradale ha coinvolto tre autovetture nella zona industriale di Castello, causando disagi alla viabilità e richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 14:15. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della sede di Città per la messa in sicurezza dei veicoli e per assistere le persone coinvolte.

L’impatto ha interessato un totale di cinque persone. Tre di esse, che presentavano vari traumi e dolori, sono state prese in carico dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’accaduto per le cure necessarie prima del trasporto in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi.

Presente anche la Polizia Locale per i rilievi del caso e per gestire la circolazione veicolare, ripristinata poco dopo. Le cause precise che hanno portato alla collisione sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.