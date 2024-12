Incendio su SP 103 vicino Monte Santa Maria Tiberina

Questa mattina, alle 9:30 , i Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti sulla SP 103 , nei pressi del bivio per Monte Santa Maria Tiberina , per spegnere un incendio che ha coinvolto un’autovettura. L’intervento ha permesso di dominare rapidamente le fiamme, evitando ulteriori danni o pericoli per gli altri veicoli in transito.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Il conducente, unico occupante del veicolo, è riuscito a mettersi in salvo prima che il fuoco avvolgesse completamente l’auto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e non si esclude nessuna ipotesi, inclusi possibili problemi tecnici al mezzo.

Il traffico sulla SP 103 è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area, con i Vigili del Fuoco impegnati anche nella rimozione dei detriti lasciati dall’incendio. La strada è stata riaperta dopo circa un’ora, con la collaborazione delle autorità locali che hanno gestito la viabilità durante l’intervento.

Il pronto intervento dei soccorritori ha scongiurato rischi maggiori, evitando che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante. I tecnici stanno ora esaminando il veicolo per determinare l’origine esatta dell’incidente.