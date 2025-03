Rogo nella notte, intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri sera, alle ore 21:45, una squadra dei Vigili del Fuoco di Città di Castello è intervenuta in località Lerchi per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un garage. Nel locale era presente un’autovettura, coinvolta nelle fiamme.

Le cause che hanno originato il rogo non sono ancora state accertate. L’intervento dei soccorritori si è protratto per diverse ore a causa della necessità di spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area interessata. Le operazioni di bonifica si sono concluse soltanto in tarda notte.

Spegnimento e bonifica

Durante l’operazione, il personale dei Vigili del Fuoco ha evacuato due persone che si trovavano nell’abitazione adiacente al garage. Tra queste, una persona con disabilità. Entrambe sono state condotte in un luogo sicuro e affidate alle cure dei sanitari intervenuti sul posto per le verifiche del caso.

L’intervento ha richiesto l’impiego di mezzi antincendio per contenere le fiamme e impedire che si propagassero ad altre strutture vicine. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dell’area circostante.

Non si segnalano feriti gravi tra gli occupanti dell’abitazione. I danni alla struttura del garage e al veicolo al suo interno sono in fase di valutazione. Le autorità competenti proseguiranno con gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incendio e stabilire eventuali responsabilità.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso con la messa in sicurezza della zona. Ulteriori aggiornamenti potranno emergere a seguito delle indagini in corso da parte delle autorità preposte. Eventuali elementi utili verranno raccolti attraverso sopralluoghi e testimonianze per determinare l’origine dell’evento.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, alcuni dei quali hanno segnalato l’incendio ai soccorsi. Gli operatori giunti sul posto hanno lavorato per contenere il rogo ed evitare che si estendesse ad altre strutture limitrofe.