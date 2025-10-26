Intervento notturno dei Vigili del Fuoco

Nella notte, poco prima delle ore 3, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località San Lorenzo di Bibbiana, nel comune di Città di Castello, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione privata. Le fiamme hanno interessato una casa occupata da due sorelle, che al momento dell’arrivo dei soccorritori si trovavano all’interno dell’edificio.

Le operazioni di spegnimento sono state immediatamente avviate dalla squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata nel contenimento e nella successiva bonifica dell’incendio, che ha provocato danni significativi ai locali interessati. Grazie alla tempestività dell’intervento, le due donne, scosse ma illese, sono state evacuate in sicurezza e non hanno riportato conseguenze per la loro incolumità.

Il rogo, sviluppatosi in una delle stanze dell’abitazione, ha rapidamente coinvolto parte degli arredi e delle strutture interne, generando un intenso fumo che ha reso necessario l’immediato sgombero. Gli operatori hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, procedendo poi alla completa messa in sicurezza della zona e alla verifica di eventuali focolai residui.

Le verifiche effettuate dopo lo spegnimento hanno confermato la presenza di danni strutturali tali da rendere temporaneamente inagibile l’edificio.Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza e per la messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio restano al momento in corso di accertamento. Non si esclude alcuna ipotesi, ma dai primi rilievi sembrerebbe trattarsi di un evento di natura accidentale.

Le operazioni di bonifica si sono protratte fino alle prime ore del mattino, con la completa estinzione di ogni residuo focolaio e la rimozione del materiale bruciato. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si estendessero ad altre porzioni dell’immobile o ad abitazioni adiacenti, circostanza che avrebbe potuto aggravare ulteriormente la situazione.