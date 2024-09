Inaugurazione Mostra “Mutazioni” di Mario Diotalevi a Città di Castello

Sabato 21 settembre 2024 alle 17:30, nell’Ala Nuova della Pinacoteca Comunale di Città di Castello, avrà luogo l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Mario Diotalevi, intitolata “Mutazioni (opere dal 1973/2024)”. L’esposizione è curata dal Prof. Alberto Dambruoso e sarà visitabile fino a giovedì 10 ottobre 2024.

La mostra propone un viaggio attraverso l’evoluzione artistica di Diotalevi, che ha integrato elementi ludici, onirici e catartici nel processo creativo. L’obiettivo dell’artista è quello di stimolare la mente dell’osservatore e incoraggiarlo a riflettere su temi astratti e concreti. Il percorso artistico di Diotalevi ha avuto inizio con una figurazione paesaggistica, per poi evolversi nel tempo, influenzato dalle tecniche e dai materiali utilizzati.

Nel corso degli anni, Diotalevi ha mostrato una continua evoluzione nella sua espressione artistica, iniziando con rappresentazioni figurative per poi orientarsi verso forme astratte. Inizialmente, l’artista si avvaleva di tecniche tradizionali, come la pittura su carta giapponese, per poi passare a lavori con ossidazioni su carta e successivamente all’uso di vetri con rilievi. Le sue opere più recenti includono l’utilizzo di una resina adesiva P22, trattata con colori per creare figure in rilievo.

I materiali utilizzati nelle opere di Diotalevi sono vari e comprendono cemento, rami di alberi, lamiera, vetro, gomma e pigmenti di colore. L’artista si dedica alla ricerca di una poeticità reclusa, tentando di esprimere stati d’animo attraverso forme semplici e interpretative, facilitando un dialogo intimo tra l’opera e lo spettatore.

Mario Diotalevi è nato nel 1956 a Città di Castello, dove attualmente vive e lavora. La sua carriera artistica è iniziata da giovane, quando realizzava pitture su piccoli pezzi di lenzuola utilizzando materiali semplici. All’età di 17 anni, ha iniziato a usare colori in tubetto, cimentandosi con la tela intelata per rappresentare paesaggi e figure locali. Nonostante le difficoltà economiche e la mancanza di supporto familiare, Diotalevi ha proseguito la sua formazione artistica attraverso l’auto-apprendimento, studiando riviste e libri disponibili in gallerie e musei.

Negli anni ’80, Diotalevi ha iniziato a esporre le sue opere, con una personale presso la Galleria Il Pozzo e successivamente alla Galleria Arte 2 di Città di Castello. Negli anni ’90, ha esposto anche presso la Galleria Weber di Torino e altre gallerie private. La sua esposizione di sabato segna un’importante tappa nella sua carriera, offrendo al pubblico una panoramica completa della sua evoluzione artistica dal 1973 a oggi.