Inaugurata la nuova scuola dell’Infanzia di Calzolaro

Questa mattina, sabato 8 febbraio 2025, è stata ufficialmente inaugurata la nuova Scuola dell’Infanzia di Calzolaro, un’opera fondamentale per il territorio, che rappresenta un investimento concreto sul futuro dei più piccoli e sull’intera comunità.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Umbertide, Luca Carizia, e tutta l’Amministrazione comunale, con il vicesindaco Annalisa Mierla, gli assessori Alessandro Villarini, Francesco Cenciarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, insieme ai consiglieri comunali Giulia Medici, Silvia Cecchetti, Luca Santinelli e Alessio Silvestrelli. Accanto a loro, la dirigente scolastica del Secondo Circolo di Umbertide, Raffaella Reali, le insegnanti e numerosi bambini accompagnati dai loro genitori, entusiasti di scoprire il nuovo edificio scolastico.

Il nuovo plesso, realizzato a seguito della demolizione dell’edificio precedente, è stato progettato per offrire ambienti didattici all’avanguardia, sostenibili ed ecocompatibili, in grado di garantire il massimo comfort e favorire un’esperienza educativa innovativa e inclusiva. L’intervento, del valore complessivo di 594mila euro, ha permesso la costruzione di una scuola moderna e funzionale, perfettamente in linea con le esigenze educative di oggi.

L’Amministrazione comunale di Umbertide ha sempre posto l’edilizia scolastica al centro della propria azione, consapevole che investire nelle scuole significa investire nel futuro della comunità e contribuire a contrastare lo spopolamento delle frazioni. Il percorso di riqualificazione degli edifici scolastici avviato negli ultimi anni ha portato a interventi significativi per migliorare la qualità degli ambienti dedicati alla formazione, garantendo agli studenti spazi sicuri, accoglienti e all’altezza delle loro esigenze.

L’inaugurazione della scuola di Calzolaro rappresenta un ulteriore passo in avanti in questo cammino, che proseguirà con altri importanti traguardi: il 15 marzo verrà inaugurata la nuova scuola primaria di Niccone, mentre entro la fine del 2025 sarà completata la scuola di Verna. Inoltre, entro l’anno prenderanno il via i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale e per la sostituzione di tutti gli infissi della scuola Garibaldi, con un investimento di circa un milione di euro.

“Oggi è una giornata di grande significato per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Luca Carizia –. L’inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia di Calzolaro è il simbolo del nostro impegno costante per garantire edifici scolastici moderni e sicuri, progettati per offrire ai bambini il miglior ambiente possibile in cui crescere e apprendere. Investire sulle scuole significa investire sul futuro, sui giovani, sul domani della nostra comunità. Questa attenzione è parte di una visione più ampia, che ci ha portato a intervenire in maniera decisa su tutto il territorio, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento delle frazioni e rafforzare il senso di comunità. L’apertura della scuola di Calzolaro è solo uno dei tanti passi compiuti: tra poche settimane, il 15 marzo, inaugureremo anche la scuola primaria di Niccone, e nei prossimi mesi porteremo a termine altri importanti progetti, tra cui la nuova scuola di Verna e il nuovo asilo nido comunale. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa scuola: dai tecnici comunali ai progettisti, dagli operai alle imprese esecutrici. Un ringraziamento speciale va anche alla comunità di Calzolaro, che ha dimostrato grande collaborazione e pazienza durante il periodo dei lavori. La consegna di questa scuola rappresenta per tutti noi un traguardo significativo e anche un nuovo punto di partenza per continuare a investire nella crescita delle nuove generazioni.”

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica del Secondo Circolo di Umbertide, Raffaella Reali:

“Quella di oggi è una giornata speciale per Umbertide e, in particolare, per la frazione di Calzolaro. Questa scuola è una vera perla: un ambiente luminoso, moderno, pensato a misura di bambino, dove le nuove generazioni potranno vivere e apprendere in un contesto sereno e accogliente. Fondamentale è anche l’approccio pedagogico adottato, che si ispira al Modello Senza Zaino, basato su tre principi chiave: responsabilità, ospitalità e comunità. Questi valori sono profondamente radicati nel territorio e trovano espressione anche nell’attiva partecipazione della comunità alla vita scolastica, come dimostra l’impegno della Pro Loco di Calzolaro nell’organizzazione dell’inaugurazione e nell’accoglienza dei bambini presso il CVA durante il periodo dei lavori. Qui, a Calzolaro, il senso di comunità è vivo e forte, e questa scuola ne è la dimostrazione concreta. Crescere i nostri bambini in un ambiente così stimolante e inclusivo significa gettare le basi per il loro sviluppo personale e per il futuro della nostra società.”

Durante la cerimonia sono stati pubblicamente ringraziati tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, tra cui l’ingegner Fabrizio Bonucci e l’architetto Elena Marcucci, che hanno seguito i lavori con grande professionalità, passione, amore e dedizione, oltre agli operai comunali, ai dipendenti e ai genitori dei bambini per la loro collaborazione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche ad Angela Monaldi, ex dirigente scolastica del Secondo Circolo di Umbertide, che ha collaborato alla progettazione insieme agli Uffici Tecnici del Comune.

Presenti alla cerimonia anche il Comandante della Polizia Locale, Maggiore Gabriele Tacchia, con alcuni agenti, e i rappresentanti della Protezione Civile di Umbertide.

Dopo la benedizione impartita da Don Aldo, parroco di Calzolaro, il momento più atteso: il taglio del nastro, che ha visto protagonisti l’Amministrazione e la Dirigente scolastica, circondati dall’entusiasmo e dai sorrisi dei tanti bambini presenti.

La nuova scuola di Calzolaro dispone di due aule con servizi igienici, ambienti dedicati alle attività pratiche e comuni alle due sezioni, spazi riservati al personale e un locale per lo sporzionamento dei pasti con dispensa. Particolare attenzione è stata riservata alla progettazione degli spazi comuni, con un atrio e un atelier polifunzionali, concepiti secondo il principio di una scuola aperta e dinamica.

L’intero edificio è completamente accessibile e conforme alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche, per garantire un ambiente inclusivo e alla portata di tutti.

L’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia di Calzolaro è stata una festa per tutta la comunità: un momento che segna un importante passo avanti per il futuro dei più piccoli e per la crescita dell’intero territorio.