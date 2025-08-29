Inaugurata a Città di Castello la mostra sulla rivista francese

29 Agosto 2025 Arte e Cultura, Città di Castello, Ultime notizie 0
Inaugurata a Città di Castello la mostra sulla rivista francese

Esposizione racconta la storia editoriale e artistica di Paci

Ieri alle 18 è stata inaugurata a Città di Castello la mostra “La Petite Bibliothèque Française, un’avventura editoriale tra Città di Castello e la Francia”, offrendo tre turni di visita guidata dal curatore Enrico Paci, sia negli spazi della libreria che nella sede dell’archivio storico al mezzanino. L’esposizione ha permesso ai visitatori di immergersi completamente nella storia della rivista mensile per studenti di lingua francese, pubblicata da Giuseppe Paci tra il 1947 e il 1966, attraverso documenti originali, corrispondenza, disegni di artisti come Fernando Fusco e Baldino, materiali di stampa e ricordi di famiglia.

La mostra rappresenta un eroico esperimento editoriale, ora valorizzato anche a livello accademico grazie a un progetto europeo coordinato dall’Università di Firenze, con la presenza del prof. Giacomo Pirazzoli, finalizzato a rintracciare iniziative simili in altri paesi dell’Unione. Tra i momenti più emozionanti, la figlia di Fernando Fusco, Sylvia, ha ricordato il profondo legame del padre con la città e con Giuseppe Paci, sottolineando la continuità tra arte e comunità locale.

Durante l’inaugurazione è stata presentata la nuova collana editoriale “I QUADERNI”, con il primo volume dedicato proprio a Fernando Fusco. All’evento hanno partecipato le assessore Michela Botteghi e Letizia Guerri, per Cultura e Turismo e Commercio, insieme al vice-presidente del Festival delle Nazioni, Rodolfo Pambianco, dato che la mostra costituisce un evento collaterale del festival. L’esposizione sarà visitabile fino al 12 settembre, negli orari di apertura della libreria, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un pezzo significativo della storia editoriale e artistica cittadina.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 29 agosto 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 29 agosto 2025
Il viaggio musicale di Alinde Quartett e Mai soli fa centro
Giochi senza barriere Due giorni di sport e inclusione allo stadio Borgioni
Firmato protocollo d’intesa tra Comune di Perugia e Fondazione Umbria Jazz
Spirito Paralimpico Lo Sport che unisce davvero Realizzato con Clipchamp
Visita del Procuratore Generale agli istituti penitenziari umbri Realizzato con Clipchamp
Scoperto a Villaurbana una maxi piantagione di marijuana
Cacciare illegalmente all’interno del Parco del Monte Cucco, area protetta
Perugia e Gubbio domani in campo. Ternana si muove per Maccariello
Nuova app “Spirito Paralimpico” unisce sport e inclusione
Careri, scoperta piantagione di canapa: un arresto sul posto
Il telegiornale dell'Umbria del 20 agosto 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 20 agosto 2025
Raid russi devastano Kiev, colpiti anche uffici Ue, rassegna stampa del 29 agosto 2025
Raid russi devastano Kiev, colpiti anche uffici Ue, rassegna stampa del 29 agosto 2025
Ex finanziere trovato morto il Ris torna in casa
Eurochocolate 2025 Ddebutta la linea di prodotti firmata Costruttori di Dolcezze
Romba coi pedali… e guida con la testa! Educazione stradale ACI a Casaglia
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*