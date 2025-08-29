Inaugurata a Città di Castello la mostra sulla rivista francese

Esposizione racconta la storia editoriale e artistica di Paci

Ieri alle 18 è stata inaugurata a Città di Castello la mostra “La Petite Bibliothèque Française, un’avventura editoriale tra Città di Castello e la Francia”, offrendo tre turni di visita guidata dal curatore Enrico Paci, sia negli spazi della libreria che nella sede dell’archivio storico al mezzanino. L’esposizione ha permesso ai visitatori di immergersi completamente nella storia della rivista mensile per studenti di lingua francese, pubblicata da Giuseppe Paci tra il 1947 e il 1966, attraverso documenti originali, corrispondenza, disegni di artisti come Fernando Fusco e Baldino, materiali di stampa e ricordi di famiglia.

La mostra rappresenta un eroico esperimento editoriale, ora valorizzato anche a livello accademico grazie a un progetto europeo coordinato dall’Università di Firenze, con la presenza del prof. Giacomo Pirazzoli, finalizzato a rintracciare iniziative simili in altri paesi dell’Unione. Tra i momenti più emozionanti, la figlia di Fernando Fusco, Sylvia, ha ricordato il profondo legame del padre con la città e con Giuseppe Paci, sottolineando la continuità tra arte e comunità locale.

Durante l’inaugurazione è stata presentata la nuova collana editoriale “I QUADERNI”, con il primo volume dedicato proprio a Fernando Fusco. All’evento hanno partecipato le assessore Michela Botteghi e Letizia Guerri, per Cultura e Turismo e Commercio, insieme al vice-presidente del Festival delle Nazioni, Rodolfo Pambianco, dato che la mostra costituisce un evento collaterale del festival. L’esposizione sarà visitabile fino al 12 settembre, negli orari di apertura della libreria, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un pezzo significativo della storia editoriale e artistica cittadina.