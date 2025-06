Impianti sportivi: domande al via a Città di Castello

Richieste online entro il 25 luglio per la stagione 2025-26

Impianti sportivi – È aperto fino al 25 luglio il termine per presentare richiesta d’utilizzo degli impianti sportivi comunali di Città di Castello per l’anno 2025-2026. Il Comune ha pubblicato online l’avviso per assegnare l’uso annuale o occasionale delle strutture in orario extrascolastico, rivolto a scuole, gruppi, cittadini e associazioni.

L’accesso è riservato a soggetti impegnati nella promozione dello sport e dell’attività motoria, comprese le realtà affiliate a federazioni riconosciute dal CONI, sodalizi locali, enti amatoriali, società sportive di alto livello e organizzazioni con finalità sociali o formative. Le strutture saranno fruibili dal 1° settembre 2025 al 31 maggio 2026.

Impianti sportivi

La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma web del Comune. Una volta autenticati, i richiedenti potranno compilare il modulo, che sarà trasmesso automaticamente al Protocollo generale. L’Ufficio Sport è disponibile per assistenza telefonica e appuntamenti.

Gli impianti sportivi in una città di medie dimensioni svolgono un ruolo cruciale sotto diversi profili:

1. Funzione sociale e aggregativa

Gli impianti sportivi rappresentano spazi di incontro, inclusione e partecipazione. Offrono occasioni di socializzazione per fasce diverse della popolazione – giovani, anziani, famiglie – contribuendo a rafforzare il senso di comunità e la coesione sociale.

2. Promozione della salute pubblica

Favoriscono stili di vita attivi e salutari, contrastando sedentarietà e malattie legate all’inattività fisica. L’accesso a strutture adeguate consente una pratica sportiva costante e diffusa, riducendo indirettamente i costi sanitari per la collettività.

3. Sviluppo educativo e giovanile

Sono fondamentali per l’educazione motoria e la formazione sportiva nei giovani, sostenendo attività scolastiche, associazioni dilettantistiche e settori giovanili. Costituiscono anche un presidio educativo e formativo, spesso alternativo o complementare ad altri contesti.

4. Valorizzazione del territorio

Ben gestiti, gli impianti contribuiscono alla qualità urbana e all’attrattività della città, ospitando eventi sportivi locali e regionali che generano flussi di visitatori, con ricadute economiche su commercio, turismo e servizi.

5. Sostegno al volontariato e all’associazionismo

Favoriscono la crescita e la sostenibilità di associazioni sportive e realtà di volontariato, che svolgono un ruolo attivo nell’organizzazione di attività, nella cura degli spazi e nella diffusione dei valori dello sport.

In sintesi, gli impianti sportivi non sono solo luoghi per l’attività fisica, ma veri e propri asset strategici per lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle città di media dimensione.