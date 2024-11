Il semaforo all’incrocio tra viale Europa e via Bartali sarà attivato stabilmente per tutto l’arco della giornata

L’impianto semaforico veicolare e pedonale all’incrocio tra viale Europa e via Bartali sarà attivato stabilmente per disciplinare per tutto l’arco della giornata il flusso di mezzi e persone che utilizzano quotidianamente una delle direttrici principali del capoluogo di Città di Castello. Non ci sarà più il segnale giallo lampeggiante continuo, che finora veniva interrotto solo su chiamata del pedone o con l’attivazione a distanza da parte dei Vigili del Fuoco per l’uscita in emergenza dalla vicina caserma, ma saranno in funzione tutte e tre le fasi semaforiche (verde, giallo e rosso) per gestire il passaggio dei veicoli e anche l’attraversamento a piedi.

Nelle ultime settimane sono state completate le verifiche tecniche sul sistema, che è stato perfezionato anche con l’installazione di spire sotto il manto stradale in grado di attivare la fase semaforica al passaggio dei veicoli. “Viale Europa è divenuto con gli anni snodo privilegiato per l’accesso al centro storico, per il collegamento del cuore della città e della periferia con le scuole, con la zona industriale e commerciale, ma anche una passeggiata a piedi molto frequentata con cui si possono raggiungere le piazze principali racchiuse dalle mura urbiche, per cui – sottolinea l’assessore alla Viabilità e alla Polizia Locale Rodolfo Braccalenti – come preannunciato mesi fa in consiglio comunale, con l’entrata in funzione del semaforo puntiamo a garantire maggiore sicurezza alla percorrenza da parte dei veicoli e all’attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni”.

L’assessore ringrazia “il personale dell’Ufficio Viabilità, dell’Ufficio Gestione Illuminazione Pubblica e del comando della Polizia Locale per aver assicurato le operazioni necessarie a permettere l’attivazione dell’impianto in collaborazione con la società che gestisce i semafori cittadini, nel quadro di un lavoro di monitoraggio della situazione delle strade del nostro territorio comunale che è costantemente rivolto al miglioramento delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti e all’innalzamento degli standard di sicurezza”.