Il nuovo Vescovo Luciano Bedini arriva a Città di Castello, la cerimonia

Festeggiamenti nella Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio per la messa inaugurale dell’episcopato di Monsignor Luciano Paolucci Bedini, che unisce le diocesi di Gubbio e Città di Castello. Il neo vescovo ha incontrato in piazza Gabriotti il sindaco tifernate Luca Secondi, gli altri sindaci della diocesi e le autorità civili e militari e i fedeli.

Nell’omelia il nuovo vescovo della Chiesa tifernate ha rivolto il proprio pensiero alle persone malate e sofferenti ed ai religiosi presenti.

«Oggi ricevo una preziosa eredità che mi auguro di saper custodire con prudenza e sapienza. Questo meraviglioso territorio, che ho potuto assaporare nei giorni del mio pellegrinaggio ha visto crescere la vicenda ecclesiale in stretta connessione con quella civile, maturandone la coscienza di una feconda sinergia a favore di questo popolo e di queste comunità. Da parte mia vi assicuro la mia presenza e la mia disponibilità per conoscere e affrontare insieme le questioni che riguardano il bene e la dignità della nostra gente, nel rispetto degli ambiti peculiari di ciascuna istituzione, ma nella decisa volontà’ di non lasciare nessuno da solo». Ha così ringraziato Monsignor Paolucci Bedini per la festosa accoglienza.