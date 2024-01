Il contributo benefico di AMMI a Mi Fido di te onlus

Un aiuto per tante famiglie

L’Associazione tifernate AMMI “Donne per la Salute” ha consegnato in data 13 gennaio presso la Biblioteca Carducci di Città di Castello, il contributo benefico, all’associazione “Mi Fido di Te” di Todi, Onlus nata per dare supporto a familiari e pazienti con disturbi del comportamento alimentare (DCA), l’importo di beneficenza ricavato dal Concerto di Natale che si è svolto il 13 dicembre scorso al Teatro degli Illuminati e che ha visto protagonista la straordinaria “Tiferno Blues Project”.

L’iniziativa è il terzo concerto di beneficenza che l’associazione AMMI organizza all’interno del progetto “Musica, Salute e Solidarietà”, il programma che l’associazione sta portando avanti da tempo poichè convinta che la musica, oltre ad essere una tra le più importanti forme di comunicazione, possa essere anche uno strumento educativo e una terapia complementare e riabilitativa. Presenti alla consegna la presidente AMMI sezione tifernate, Francesca Nardi, insieme a tutto il Consiglio Direttivo e alla dott.ssa Laura Dalla Ragione, in rappresentanza dell’associazione Mi Fido di Te Onlus, direttore della rete per i disturbi del comportamento alimentare Usl Umbria 1 e docente del Campus Biomedico di Roma.

La dott.ssa Dalla Ragione, nel ringraziare per la donazione, ha spiegato che i fondi verranno messi a disposizione sin da subito per attività alternative come il “laboratorio sperimentale di musicoterapia”, progetto già iniziato nel 2019 per studiare e verificare l’impatto che la musica può avere sui trattamenti praticati, ma anche quello di poter fornire uno strumento in più per affrontare gli aspetti più problematici delle patologie legate ai DCA.

«Abbiamo realizzato questo evento, grazie anche al contributo dell’Università eCampus, sponsor ufficiale della serata, che ha raccolto un’importante risposta da parte dei tifernati riempiendo il Teatro degli Illuminati per uno scopo benefico a favore delle categorie deboli. L’iniziativa, che intendiamo ripetere anche nei prossimi anni – ha affermato la Presidente Francesca Nardi – ha toccato nel vivo le problematiche di tante famiglie, giovani e madri chiamati ad affrontare insieme i disturbi alimentari: l’associazione AMMI ringrazia tutti e vi aspetta numerosi al prossimo appuntamento».