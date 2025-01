Il Comune di Città di Castello premia i diplomati meritevoli

Il Comune di Città di Castello – L’amministrazione comunale di Città di Castello si prepara a premiare i diplomati più meritevoli del territorio, conferendo dieci borse di studio intitolate alla memoria di Rossella Cestini e Sergio Polenzani. La cerimonia di assegnazione avrà luogo sabato 11 gennaio alle ore 10.30 nella sala del consiglio comunale, alla presenza del sindaco Luca Secondi e dell’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri.

Queste borse di studio, ciascuna del valore di 1.000 euro, rappresentano un riconoscimento pubblico per gli studenti che si sono distinti nel loro percorso formativo durante l’anno scolastico 2023-2024. L’iniziativa non solo celebra i risultati accademici, ma intende anche fornire un supporto concreto ai giovani nel proseguimento del loro percorso educativo. La scelta di intitolare le borse a Cestini e Polenzani sottolinea il valore del servizio alla comunità e l’importanza dell’istruzione nella crescita delle nuove generazioni.

I candidati per ricevere il premio sono stati selezionati tra i diplomati residenti a Città di Castello che hanno completato il secondo ciclo di istruzione presso istituti secondari di secondo grado, sia pubblici che privati, senza aver ripetuto anni scolastici. Per accedere al riconoscimento, gli studenti hanno dovuto presentare una domanda specifica.

La valutazione per la creazione della graduatoria si è basata principalmente sul merito scolastico. Ogni candidato ha ricevuto un punteggio calcolato sulla base della media dei voti ottenuti negli ultimi due anni di studi, ovvero il quarto e il quinto anno, con un requisito minimo di 8,50 su 10. In caso di parità di punteggio tra i candidati, è stata data priorità a coloro che presentavano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso; il limite per la partecipazione era fissato a un valore pari o inferiore a 30.000 euro.

La cerimonia rappresenta un momento significativo non solo per i vincitori, ma anche per le famiglie e per la comunità locale. La presenza del sindaco e dell’assessore sottolinea l’importanza che l’amministrazione attribuisce all’istruzione e alla valorizzazione del merito. L’evento sarà un’occasione per riflettere sull’impatto positivo che l’educazione può avere sulle vite dei giovani e sul futuro della comunità.

Le borse di studio Cestini-Polenzani sono dunque un incentivo a perseguire l’eccellenza e a coltivare la passione per l’apprendimento, in un contesto dove il supporto istituzionale può fare la differenza. L’amministrazione comunale di Città di Castello dimostra così il proprio impegno nel promuovere l’istruzione e nel sostenere i giovani talenti del territorio, contribuendo alla formazione di una società più consapevole e preparata.

In conclusione, il riconoscimento del merito scolastico attraverso queste borse di studio rappresenta un passo importante per il futuro dei diplomati, offrendo loro non solo un premio tangibile, ma anche un messaggio di incoraggiamento a proseguire con determinazione nel loro percorso formativo e professionale.