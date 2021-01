Chiama o scrivi in redazione

I Carabinieri di Umbertide soccorrono un uomo intento a suicidarsi

I militari della Stazione Carabinieri di Umbertide hanno soccorso e salvato una persona che stava tentando il suicidio nella tarda serata di lunedì.

L’uomo avrebbe tentato il suicidio dopo una discussione con la convivente. Dopo averle inviato alcuni messaggi nei quali manifestava l’intenzione, la donna ha avvertito i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello.

LEGGI ANCHE – Città di Castello, denunciato uomo per possesso di arnesi atti allo scasso

Poche decine di minuti dopo l’uomo è stato rintracciato dalla Stazione di Umbertide, già però privo di sensi all’interno della sua auto lasciata con il motore acceso e con un tubo di gomma che convogliava i gas di scarico all’interno dell’abitacolo.

Subito estratto dal veicolo, i Carabinieri lo hanno affidato alle cure di personale del 118. È ora ricoverato in prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita.