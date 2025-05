Gualdo Tadino, ritrovato e restituito un prezioso orologio smarrito

Grazie all’intervento della Polizia Locale e al sistema di videosorveglianza cittadino

Un gesto di grande professionalità e senso del dovere quello compiuto da un agente della Polizia Locale di Gualdo Tadino, che lo scorso 22 maggio, durante un servizio di controllo nel centro storico, ha rinvenuto un orologio da donna, subito apparso di notevole valore.

Si trattava, infatti, di un Cartier in acciaio e oro, smarrito in piazza Martiri della Libertà. Impossibilitato a risalire immediatamente alla proprietaria, l’agente ha provveduto a consegnare il prezioso oggetto presso la sede del Comando, dove è stato custodito in cassaforte in attesa della restituzione.

Sotto la direzione del Comandante, Maggiore Gianluca Bertoldi, sono subito scattate le operazioni per identificare la legittima proprietaria. Decisivo, in questo senso, si è rivelato il sistema di videosorveglianza Milestone, che monitora in maniera capillare l’intero centro storico.

Le immagini, estremamente nitide, hanno mostrato chiaramente la signora perdere l’orologio dopo essere scesa dalla sua Fiat Panda, pochi metri prima di entrare in una nota gioielleria del centro. Grazie alla targa del veicolo è stato possibile risalire rapidamente all’identità della donna, residente fuori dal territorio comunale.

Contattata telefonicamente, la signora ha espresso la propria gratitudine al Corpo della Polizia Locale per il tempestivo ritrovamento e la restituzione dell’orologio, oggetto non solo di valore economico, ma soprattutto affettivo. L’episodio rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno quotidiano del Comando di Polizia Locale nel presidio del territorio, a tutela della sicurezza, della legalità e della garanzia di tutta la cittadinanza.