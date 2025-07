Grande successo per l’iniziativa “Aperitivi Digitali”

Cittadini protagonisti nell’alfabetizzazione digitale

Ha preso il via con grande partecipazione e riscontro positivo il ciclo di incontri gratuiti “Aperitivi Digitali”, la nuova iniziativa promossa dal Comune di Umbertide per accompagnare i cittadini nell’utilizzo consapevole e pratico degli strumenti digitali.

Il primo appuntamento, intitolato “Tutti a scuola!” dedicato all’alfabetizzazione digitale di base, si è svolto nei giorni scorsi presso la Fabbrica Moderna (FAMO) in Piazza Carlo Marx e ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini. L’incontro si è aperto con un videomessaggio del vicesindaco Annalisa Mierla, che ha introdotto i contenuti del progetto, sottolineando l’importanza di fornire strumenti semplici ed efficaci per affrontare la crescente digitalizzazione dei servizi pubblici. Durante la sessione, si è parlato in modo concreto e accessibile di SPID e CIE, delle modalità per l’iscrizione ai servizi scolastici, per la richiesta del bonus nido, il rimborso libri di testo e l’accesso ai centri ricreativi.

“Aperitivi Digitali” si compone di tre incontri formativi gratuiti con l’obiettivo di offrire momenti di confronto e navigazione assistita, grazie al supporto di facilitatori digitali esperti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il DigiPASS di Città di Castello, ed è anche un’occasione per rilanciare un servizio attivo da sei anni. Nello stesso spazio è attivo il Punto Digitale Facile del Comune di Umbertide, dove ogni lunedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, è disponibile gratuitamente un facilitatore digitale oltre al servizio in remoto di Umbra Acque, accessibile a tutta la cittadinanza.

Gli incontri rientrano nel processo di rinnovamento dei DigiPASS dei Comuni di Umbertide, Città di Castello, San Giustino e Citerna, recentemente integrati nella Rete Nazionale dei Punti di Facilitazione Digitale, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio nell’ambito della Missione 1 del PNRR. L’obiettivo della rete è offrire un supporto concreto alle fasce più esposte al rischio di esclusione digitale. Secondo i dati più recenti, solo il 46% degli italiani possiede competenze digitali di base, contro una media UE del 54%. Per questo i facilitatori digitali offrono supporto gratuito per l’accesso ai portali della PA, la compilazione di istanze online, la gestione di SPID e CIE, la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e altre operazioni utili nella vita quotidiana.

Il ciclo proseguirà con altri due appuntamenti:



Giovedì 18 settembre, dalle 16:00 alle 17:30, si terrà “Dica 33!”, dedicato alla sanità digitale. Verranno trattati temi come il download dei referti medici, l’uso del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’accesso al CUP online, il cambio medico e l’utilizzo dell’app UmbriaFacile.

Giovedì 16 ottobre, sempre dalle 16:00 alle 17:30, si chiuderà il ciclo con l’incontro “Non facciamoci fregare!”, incentrato sul tema delle truffe digitali. Interverrà anche il comandante della Polizia Locale, Gabriele Tacchia, che offrirà consigli su come riconoscere fake news, phishing e spam, e su come navigare online in sicurezza.

Il Punto Digitale Facile del Comune di Umbertide è aperto ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00 presso la palazzina FAMO in Piazza Carlo Marx, con servizi gratuiti per tutta la cittadinanza.