Oltre 1500 visitatori in 23 giorni tra arte e pubblico internazionale

La mostra “La Commedia Umana”, ospitata dall’Ala Nuova della Pinacoteca Comunale di Città di Castello, ha registrato un’affluenza eccezionale, chiudendo il 30 agosto 2025 con oltre 1500 visitatori in soli 23 giorni di apertura limitata ai fine settimana. L’iniziativa, che ha visto protagoniste le opere di Armando Fettolini e Lorenzo Pacini, ha catturato l’interesse non solo del pubblico locale, ma anche di numerosi visitatori stranieri, confermando la capacità dell’evento di attrarre un pubblico internazionale appassionato di proposte culturali di alto livello.

Il percorso espositivo ha messo in dialogo due approcci artistici distinti: la pittura lirica e evocativa di Fettolini e la cifra simbolica e strutturata di Pacini. Questo confronto ha offerto ai visitatori stimoli di riflessione sull’esistenza e una lettura contemporanea dell’essere umano, come evidenziato dalle annotazioni lasciate nel quaderno di mostra.

Le curatrici Simona Bartolena e Francesca Barberotti hanno sottolineato come il successo rappresenti una conferma della rilevanza di eventi che favoriscono l’incontro tra linguaggi diversi, creando nuove connessioni emotive e culturali indipendentemente dall’età o dal background sociale dei partecipanti.

A livello istituzionale, l’evento ha ricevuto pieno riconoscimento. L’Assessore alla Cultura, Michela Botteghi, ha definito la mostra un esempio significativo di sinergia tra artisti e istituzioni, capace di valorizzare la Pinacoteca come spazio attivo di produzione culturale contemporanea, consolidando Città di Castello come riferimento nazionale per il dialogo tra arte, cultura e comunità.