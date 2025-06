Manifestazione cinofila di bellezza ideata e organizzata dalla sezione tifernate di Federcaccia

Glyphis, cane lupo cecoslovacco, femmina di 2 anni, è la “regina” della prima edizione del “Tiferno Dog show”, manifestazione cinofila di bellezza ideata e organizzata dalla sezione tifernate di Federcaccia con il patrocinio del comune, che ieri, nonostante il caldo tropicale, nello splendido ed ombreggiato scenario naturale del parco ansa del tevere, ha chiamato a raccolta oltre 100 “soggetti” di tutte le razze con o senza certificato che fanno parte del profilo Enci (Ente nazionale cinofilia italiano) provenienti da Città di Castello ma anche da fuori regione.

Glyphis, infatti, assieme al suo giovane conduttore, Lorenzo Gagliardi, proviene da San’Elpidio nelle Marche: il primo posto nel premio “best in show” garantirà un week end a Barcellona per due persone. “Un ringraziamento particolare all’organizzazione per l’ottimo lavoro svolto e per la scelta della location. Spero di poter tornare anche il prossimo anno”, ha dichiarato Gagliardi subito dopo la foto di rito con il trofeo accanto alla sua campionessa: “grazie speciale anche agli allevatori Silvia Parmegiani e Rodolfo Cardellini”.

Il premio speciale poi al cane più della città presente in rassegna è andato ad Ester del Bianello, uno splendido esemplare di alano nero, e poi Denny, Laghi e Roky, i tre cani vincitori del “best in show” di gruppo con il loro conduttore Giampiero Lanari.

Da segnalare, fra le sezioni che hanno riscosso maggiore interesse del numeroso pubblico quella dei “meticci” che sono saliti sul podio per la gioia dei loro conduttori alcuni dei quali bambini. In questa sezione, menzione speciale per Alaska, simpatica “bastardina” di due anni che ha conquistato i favori della giuria e del pubblico in braccio al suo conduttore, Riccardo Lucaccioni, storico rappresentante dell’associazione “Il Mosaico 2.0” e degli “amici in carrozzina”, da sempre in prima linea nella battaglia per l’abbattimento di ogni barriera.

“Alaska è sempre con me non mi abbandona mai è un familiare aggiunto, questo premio lo dedico a tutti i cani come lui che fanno compagnia alle persone e rendono la vita più bella. Grazie”. Miglior debutto non poteva esserci e gli organizzatori, i vertici della Federcaccia, il presidente Massimo Meozzi, i vice Rodrigo Bei e Alessandro Squartini, il segretario, Mirko Palazzi, i 21 consiglieri, con in cabina di regia, Massimo Massetti, sono più che soddisfatti della ottima riuscita della manifestazione e fin da oggi al lavoro per organizzare la seconda edizione. “ E’ stata una giornata all’insegna della convivialità, del rispetto per gli animali e della passione.

Tutto è nato dal desiderio di valorizzare bellezza, varietà e straordinarietà dei nostri cani, senza alcuna distinzione di razza, e rafforzare il senso di comunità che ci unisce attraverso il rispetto e l’amore per gli animali”, hanno concluso nel ringraziare la responsabile del servizio veterinario, Federica Bianchini, i giudici, in particolare Fabrizio Bruschetti, educatori cinofili e tutti coloro che hanno collaborato ad ogni livello di competenza.

“Cani di tutte le razze in passerella in uno scenario ambientale di rara bellezza. Eccellenze che si sono unite in questa prima esposizione cinofila organizzata dalla sezione Federcaccia di Città di Castello. Una iniziativa significativa che ha messo risalto le eccellenze del nostro territorio a partire dai cani spesso compagni di vita e componenti aggiunti delle nostre famiglie”, ha dichiarato il sindaco Luca Secondi, intervenuto alla cerimonia di premiazione.