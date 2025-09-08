Giulia e Salvatore un sì nella Sala Rossa, amore e festa a Bologna

Giulia e Salvatore sposi tra affetti, lavoro e radici

Giulia e Salvatore – Si è celebrato ieri, con rito civile presso la Sala Rossa del Comune di Bologna, il matrimonio tra Giulia Caldari e Salvatore Perugini, circondati da un caloroso abbraccio di parenti, amici e dall’assessore Daniele del Pozzo, presente alla cerimonia.

Giulia, 35 anni, originaria di Città di Castello, è una professionista stimata nel settore assicurativo, dove ricopre il ruolo di internal auditor per Unipol Assicurazioni. Salvatore, 38 anni, con radici siciliane, è attualmente Head of Operations presso Fleets International Enterprises, azienda di rilievo nel panorama logistico.

La giornata ha avuto il suo culmine emotivo nel momento del sì, pronunciato con sguardi intensi e mani intrecciate, davanti a una platea commossa. Dopo la cerimonia, gli sposi hanno condiviso la gioia del loro nuovo cammino con i presenti, proseguendo i festeggiamenti in un clima di affetto e spontaneità.

Numerosi i messaggi di auguri ricevuti, soprattutto sui social, dove amici e conoscenti da ogni angolo d’Italia hanno espresso la loro vicinanza. Particolarmente toccanti le parole provenienti da Città di Castello, città natale di Giulia, dove la famiglia Caldari – composta dal padre Giancarlo, dalla madre Gabriela Caselli e dalla sorella Emilia – è ben conosciuta e stimata.

Il comunicato stampa, redatto da fonte ufficiale, ha raccontato con sobrietà e calore l’unione di due percorsi professionali e personali, suggellati in una giornata che ha celebrato l’amore, la famiglia e il senso di comunità.