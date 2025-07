Giovani al centro nella cura degli spazi urbani a San Giustino

Siglati venti accordi per la cura collettiva del territorio

A San Giustino è partito il progetto di cittadinanza attiva che coinvolge i giovani nella gestione del territorio, puntando sulla cura degli spazi pubblici come strumento di rafforzamento del senso di comunità. Nella Sala del Consiglio comunale, venti patti di collaborazione sono stati firmati tra il Comune e i partecipanti del percorso “Cura la tua città 2025”, iniziativa realizzata in collaborazione con il Servizio Informagiovani e la Cooperativa ASAD.

Dal 24 al 31 luglio, ragazze e ragazzi saranno impegnati in attività di manutenzione leggera su tutto il territorio comunale, diventando protagonisti nella rigenerazione e nella valorizzazione degli spazi urbani, attraverso interventi concreti per il miglioramento del decoro cittadino. Il progetto si configura come cantiere-laboratorio di ecologia urbana, stimolando il senso di appartenenza attraverso la collaborazione attiva, con semplici strumenti e azioni mirate a ridare ordine e pulizia alle aree pubbliche.

L’avvio dell’iniziativa si inserisce all’interno del nuovo Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni, strumento che consente ai cittadini di cooperare con l’ente locale per la gestione e la cura degli spazi, basandosi sui principi di corresponsabilità e impegno civico. I venti patti siglati rappresentano un passo verso una maggiore consapevolezza collettiva sulla tutela degli spazi comuni, creando un modello partecipativo che coinvolge attivamente le nuove generazioni nella cura del contesto urbano.

I partecipanti, attraverso le attività di manutenzione diffuse, saranno coinvolti nella sistemazione di aree verdi, nella pulizia dei percorsi pedonali e nella cura di piccoli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e stimolare relazioni all’interno della comunità. Il progetto, avviato a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento comunale, punta a creare relazioni solide tra i cittadini e le istituzioni, mettendo al centro il bene comune come patrimonio collettivo da tutelare e da valorizzare.

Il Comune di San Giustino ha evidenziato l’importanza di un’azione condivisa che permetta di rendere più ordinati e accoglienti gli spazi cittadini, attraverso l’energia e il coinvolgimento dei giovani. I patti di collaborazione rappresentano l’inizio di un percorso che mira ad allargare la partecipazione ad altri cittadini, con la prospettiva di estendere l’iniziativa ad altre aree del territorio comunale, rispondendo alle richieste già arrivate da chi desidera contribuire attivamente alla cura della città.

L’esperienza si configura come un’opportunità di crescita per i partecipanti, che avranno modo di sviluppare competenze civiche e di responsabilità sociale attraverso il contatto diretto con la gestione del territorio. Le attività previste rientrano in una visione che considera gli spazi pubblici come luoghi di incontro, cura e scambio, nei quali il contributo dei cittadini diventa fondamentale per costruire una città più vivibile e accogliente.

San Giustino, attraverso questo progetto, rafforza l’impegno verso una partecipazione attiva dei giovani nella gestione degli spazi, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio urbano, con l’obiettivo di stimolare un cambiamento culturale basato sul rispetto e sulla tutela degli spazi comuni, che rappresentano un valore condiviso per l’intera comunità.