Search for: Search Button

Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Città di Castello

“Commemorare i caduti di tutte le guerre significa ringraziare coloro che con il proprio sacrificio ci hanno donato la possibilità di vivere in un Paese democratico e di godere delle nostre libertà, conquiste che non dobbiamo mai dare per scontate”.

E’ quanto dichiarano gli assessori Michela Botteghi e Benedetta Calagreti a margine delle due cerimonie nelle quali stamattina hanno rappresentato l’amministrazione comunale nel Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Durante la messa a suffragio dei caduti delle ore 10.00 nella chiesa di San Domenico, promossa dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, l’assessore Botteghi ha sottolineato la “gratitudine nei confronti dei caduti e il dovere non dimenticarli”, soffermandosi sul fatto che “ogni volta che commemoriamo queste persone vengono spolverate ferite che portiamo tutti noi”. “Anche se non abbiano vissuto direttamente quelle atrocità – ha osservato Botteghi – siamo comunque figli e nipoti di quello spaccato di storia, siamo il frutto dell’obbedienza, della fedeltà alla patria, della lotta per la pace, dei diritti acquisiti con il sangue e la sofferenza dai padri e dai mariti al fronte, ma anche dalle mogli e dai figli che hanno dovuto lottare per sopravvivere”.

Nella cerimonia di Lerchi, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri insieme alle associazioni combattentistiche e di arma del territorio in collaborazione con la Pro Loco e la scuola primaria della frazione tifernate, l’assessore Calagreti ha partecipato alla deposizione di una corona di fronte al monumento ai caduti di tutte le guerre. “È importantissimo dare valore a una giornata come questa, soprattutto alla presenza dei bambini della primaria, che devono avere ben presente il significato del sacrificio dei nostri caduti”, ha rimarcato Calagreti, che ha colto l’occasione per “ringraziare di cuore tutte le forze dell’ordine che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale nel nostro territorio, spesso a scapito della loro incolumità”.