Chiama o scrivi in redazione

Giornata delle malattie rare, la scuola “Giuseppe Garibaldi” si illumina di bianco

Il 28 febbraio si celebra la Giornata delle malattie rare. Per l’occasione il Comune di Umbertide ha aderito al progetto “Light a monument” lanciato dall’associazione Rare Special Powers e in contemporanea con altre città come Perugia e Cannara, ha illuminato di bianco un proprio monumento.

© Protetto da Copyright DMCA

Nella serata di domenica a illuminarsi di bianco sarà la scuola “Giuseppe Garibaldi“, al fine di sensibilizzare i cittadini sulla tematica delle malattie rare che colpiscono in modo grave e spesso progressivo sempre più numerose persone.

Dice l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci: “Desidero ringraziare la consigliera Tania Turchi per l’ottimo lavoro di coordinamento e la dottoressa Eleonora Passeri insieme a tutto il team di Rare Special Powers, perché con la loro competenza e con il loro entusiasmo hanno saputo coinvolgere l’Amministrazione sensibilizzandola nel dare dei segnali concreti rispetto alla problematica delle malattie rare.

Il nostro auspicio è quello di sostenere il più possibile la ricerca e le famiglie che sono coinvolte in queste problematiche”.