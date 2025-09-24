Genitori a scuola di tecnologia: sportello digitale attivo

24 Settembre 2025 Città di Castello, Ultime notizie 0
Genitori a scuola di tecnologia: sportello digitale attivo

Città di Castello inaugura servizio gratuito per famiglie

Parte un’innovativa *partnership educativa* tra il Punto Digitale Facile comunale e la Direzione Didattica del primo circolo San Filippo per abbattere le barriere tecnologiche che separano le famiglie dalla scuola digitale. L’iniziativa rappresenta una *risposta concreta* al crescente fabbisogno di competenze informatiche richieste dal sistema scolastico moderno.

La *collaborazione strategica, sostenuta dal presidente della Scuola Arti e Mestieri “G.O. Bufalini” **Giovanni Granci* e dalla dirigente scolastica *Silvia Ghigi, introduce un modello di **supporto tecnologico familiare* senza precedenti nel territorio umbro. Il progetto trasforma i genitori in *studenti volontari*, offrendo loro gli strumenti necessari per navigare nell’ecosistema digitale scolastico.

Lo *sportello specializzato* opererà ogni lunedì mattina dalle 9 alle 10 direttamente presso la sede della Scuola Primaria San Filippo, garantendo *accessibilità immediata* alle famiglie che necessitano di orientamento tecnologico. Il servizio si concentra prevalentemente su registro elettronico, piattaforme didattiche e applicazioni comunicative docenti-genitori.

“Sostenere digitalmente i genitori significa *investire nel futuro educativo* degli studenti”, ha spiegato *Giovanni Granci, sottolineando come il progetto costruisca **ponti comunicativi* tra ambiente domestico e scolastico attraverso la tecnologia. La dirigente *Silvia Ghigi* ha evidenziato l’aspetto *socio-inclusivo* dell’iniziativa, definendola una pratica virtuosa destinata ai principali utilizzatori dei servizi digitali scolastici quotidiani.

La *gestione operativa* è affidata al direttore amministrativo del primo circolo *Patrizia Pistolesi, che ha già registrato **consensi entusiastici* da numerose famiglie del territorio. Il programma si estenderà per l’intero anno scolastico, garantendo *continuità formativa* attraverso facilitatori digitali qualificati e specializzati nell’accompagnamento educativo familiare.

L’obiettivo primario consiste nel *ridurre significativamente* il divario tecnologico intergenerazionale, assicurando *pari opportunità* nell’accesso ai servizi scolastici digitalizzati. Particolare attenzione viene dedicata ai nuclei familiari con *minore familiarità tecnologica*, spesso esclusi dai processi comunicativi scolastici contemporanei.

Il progetto si inserisce nella *rivoluzione digitale* più ampia dei Punti di Facilitazione Digitale, finalizzata a semplificare l’interazione cittadini-pubblica amministrazione. I facilitatori forniscono gratuitamente *sessioni di navigazione assistita* per l’utilizzo di servizi amministrativi online, dalla compilazione di istanze pubbliche all’accesso a identità digitali SPID.

Tra i servizi accessibili figurano *consultazione fascicoli sanitari elettronici, utilizzo del CUP online e gestione di bandi pubblici digitali. La **formazione pratica* include anche l’apprendimento delle funzionalità principali dei siti istituzionali e la compilazione autonoma di modulistica digitalizzata.

L’iniziativa castello rappresenta un *modello replicabile* di integrazione tra istituzioni educative e servizi territoriali, dimostrando come la *collaborazione interistituzionale* possa generare soluzioni innovative per le sfide contemporanee. La sinergia tra Scuola Bufalini e primo circolo San Filippo crea un *ecosistema formativo* che supera i tradizionali confini educativi.

Il progetto testimonia l’evoluzione della *scuola contemporanea* verso modelli sempre più inclusivi e tecnologicamente avanzati, dove la *formazione digitale familiare* diventa componente essenziale del successo educativo studentesco. Una *comunità digitale* più coesa e competente rappresenta l’obiettivo finale di questa ambiziosa iniziativa castellana.

 

 

Scuola Primaria San Filippo

Sportello Digitale per Genitori

Indirizzo

Via San Filippo
06012 Città di Castello (PG)
Umbria, Italia

⏰ Orario Sportello

Ogni Lunedì
09:00 – 10:00
Servizio gratuito

Servizi Offerti

• Registro elettronico
• Piattaforme didattiche
• App comunicazione
• Servizi digitali PA

Gestione

Punto Digitale Facile
Scuola “G.O. Bufalini”
Dir. Patrizia Pistolesi


Ottieni Indicazioni

Informazioni di Contatto

Città di Castello, PG

Servizio Pubblico

Assistenza Gratuita

 

