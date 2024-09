Furto in abitazione: arrestati tre albanesi a Città di Castello

Tre uomini di origine albanese, di età compresa tra i venti e i trent’anni e residenti a Roma, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello. I tre, privi di permesso di soggiorno, sono accusati di furto aggravato in concorso all’interno di un’abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nella tarda serata di ieri, subito dopo che gli arrestati avevano compiuto un furto in un appartamento situato nel centro di Città di Castello.

L’azione dei Carabinieri è stata avviata a seguito della segnalazione di un cittadino, il quale, rientrando a casa, si è accorto di essere stato derubato. Il malcapitato ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, fornendo informazioni preziose riguardo al veicolo utilizzato dai ladri. Grazie alla tempestività della segnalazione, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare e fermare i tre individui lungo la Strada Statale E45.

Durante il controllo dell’autovettura, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato parte della refurtiva, che è stata successivamente riconosciuta dalla vittima. Tra gli oggetti recuperati vi erano preziosi in oro e telefoni cellulari, insieme a un dispositivo elettronico normalmente impiegato per decodificare sistemi di allerta di videosorveglianza. Questo rinvenimento ha ulteriormente confermato la responsabilità dei tre uomini nei confronti del reato contestato.

Dopo gli accertamenti, i tre sono stati arrestati e, al termine dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, imponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari a Roma. Inoltre, sono state avviate le procedure necessarie per esaminare la loro posizione in materia di immigrazione, data la mancanza di permesso di soggiorno.

Le indagini non si sono fermate all’arresto, infatti gli inquirenti stanno attualmente conducendo ulteriori accertamenti per stabilire se i tre siano coinvolti in altri furti in abitazione avvenuti nei giorni precedenti. La collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine si è dimostrata fondamentale nel contrastare la criminalità e garantire maggiore sicurezza nella comunità.

Questo episodio evidenzia l’importanza della vigilanza e della prontezza di reazione da parte dei residenti, che, allertando i Carabinieri, hanno permesso di catturare i responsabili di un reato che mina la tranquillità di molte famiglie. Le autorità locali, attraverso questo intervento, ribadiscono il loro impegno nella lotta contro i reati predatori e nella salvaguardia della sicurezza pubblica.

Il caso è ancora aperto e si attende di chiarire ulteriormente la posizione dei tre uomini e il loro possibile coinvolgimento in altre attività illecite nella zona.