Furto a un anziano a Città di Castello: denunciato 50enne

Gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato e denunciato l’autore di un furto con destrezza ai danni di un uomo ultrasettantenne, avvenuto all’interno di un esercizio pubblico della città.

L’episodio si è verificato in pieno giorno. L’anziano, dopo aver lasciato incustodito il proprio borsello su un tavolino del bar per recarsi in bagno, al suo ritorno ha constatato l’ammanco e ha subito avvisato la figlia, dipendente dello stesso locale. Quest’ultima ha contattato il 112 NUE, facendo intervenire una pattuglia sul posto.

Le indagini avviate dal Commissariato di Città di Castello si sono subito concentrate sulle immagini di videosorveglianza, dalle quali è stato possibile ricostruire l’accaduto. Le telecamere interne hanno ripreso due soggetti, uno dei quali si è avvicinato al tavolo, ha aperto il borsello e si è allontanato con il contenuto. Quelle esterne hanno documentato la successiva partenza dei due uomini a bordo di un furgone diretto verso Perugia.

In mattinata, la figlia della vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che ha dichiarato di aver preso il borsello per errore, ma ha interrotto la conversazione quando gli è stato chiesto di restituirlo, rendendosi poi irreperibile. Un comportamento che ha ulteriormente rafforzato l’ipotesi del furto intenzionale.

La successiva attività investigativa ha permesso di risalire al numero telefonico utilizzato. Convocato presso il Commissariato, un cittadino italiano nato nel 1975, è stato identificato come l’autore del gesto. Ha restituito il borsello, ma privo della somma in contanti. A suo carico risultano numerosi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio e per violazioni in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato denunciato a piede libero, mentre proseguono gli accertamenti per individuare l’altro soggetto coinvolto nella sottrazione.